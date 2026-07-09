Villaseca y Fernández & Yuraszeck sellan alianza ante nueva Ley de Datos

El acuerdo busca reforzar la asesoría a empresas ante el nuevo marco regulatorio.

La Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia plena el 1 de diciembre, sigue movilizando a la industria. Ahora es el turno de Villaseca Abogados y Fernández & Yuraszeck, que sellaron una alianza estratégica para asesorar conjuntamente a empresas en estas materias.

Según los protagonistas del acuerdo, este implica combinar el expertise de Villaseca en propiedad intelectual y protección de activos intangibles con la especialización de Fernández & Yuraszeck en privacidad, tecnología y regulación digital.

Así, buscan acompañar a las empresas en el diseño e implementación de estrategias que integren cumplimiento normativo, gestión de riesgos, protección de marca, innovación y uso responsable de datos.

“Hoy la protección de datos personales se suma de manera natural a ese trabajo”, señaló Eduardo Molina, senior partner de Villaseca Abogados.

Nicolás Yuraszeck, socio de Fernández & Yuraszeck, sostuvo que la nueva etapa regulatoria obliga a las organizaciones a pasar “de una lógica reactiva de cumplimiento a una gestión más sofisticada de sus datos y activos digitales”. Para las firmas, la forma en que las compañías gestionen sus datos y activos intangibles será clave para su competitividad.