Aceros AZA eleva producción a 511 mil toneladas y supera las 640 mil de chatarra reciclada en 2025
La empresa concretó en 2025 la mayor inversión en dos décadas, destinada a optimizar su proceso productivo, destacando la inauguración de su planta fragmentadora de chatarra y la modernización del Laminador Colina.
Aceros AZA cerró el ejercicio 2025 con una producción de 511 mil toneladas de acero, un alza de 5,14% respecto de 2024, y procesó 642 mil toneladas de chatarra ferrosa, lo que representó un incremento de 12,8%.
Durante el período, la empresa invirtió más de US$ 40 millones en optimizaciones de su proceso productivo, entre los que destacan la inauguración, de su nueva planta fragmentadora de chatarra. Esto, según la empresa, permitió aumentar la capacidad de procesamiento del material ferroso que utiliza como materia prima.
A ello se sumó, en el segundo semestre, una inversión adicional de US$ 15 millones destinada a la modernización de su laminador Colina, que aseguran que es proceso clave en la fabricación de acero. Con esta actualización, les permitió ampliar su oferta y fabricar nuevos tipos de acero “destinados a proyectos de alta exigencia técnica”.
Según el gerente general de Aceros AZA, Hermann Von Mühlenbrock, “estos números son un reflejo de nuestro trabajo y convicción de que en Chile tenemos un acero con los mejores estándares técnicos y ambientales. A pesar del duro contexto en que está la industria siderúrgica en el mundo, nosotros seguimos creciendo, invirtiendo y aportando acero verde en las principales obras de Chile, para contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible del país”.
En paralelo a su crecimiento productivo, AZA ha fortalecido su rol dentro de la economía circular nacional. Según dijeron, se han posicionado como el mayor reciclador de chatarra ferrosa del país.
“El ecosistema de la chatarra ha ido tomando un rol muy relevante en el país, no solo desde lo medioambiental, sino que también desde lo social. En tan solo unos años, miles de personas han encontrado en el reciclaje un trabajo estable. Vemos a cientos de recicladores de todas las regiones creciendo y profesionalizando cada vez más, y eso nos llena de orgullo”, sostuvo Von Mühlenbrock.
Actualmente, la empresa cuenta con cuatro centros regionales de procesamiento en Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt, además de una veintena de centros de reciclaje minoristas, lo que le permite mantener cobertura a nivel nacional.
