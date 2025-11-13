Click acá para ir directamente al contenido
Alza de tarifas impulsa los ingresos y utilidades de Aguas Andinas al cierre de septiembre

Las ventas de la sanitaria incrementaron un 7,8% a $ 520.857 millones, mientras que las utilidades alcanzaron $ 97.304 millones en nueve meses, con un crecimiento del 6,5%.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 13 de noviembre de 2025 a las 16:20 hrs.

