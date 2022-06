Arauco logra acuerdo con gobierno local de Brasil y desarrollará su planta más grande de celulosa por US$ 3 mil millones

Brasil, uno de los mayores productores de celulosa del mundo, tendrá un nuevo actor en ese mercado: la chilena Arauco, parte de Empresas Copec, del grupo Angelini.

La firma anunció que este miércoles suscribió un acuerdo de inversión con el gobierno de Mato Grosso do Sul, al sur del país, en la frontera con Paraguay, para la futura construcción de una planta de celulosa, ubicada en el municipio de Inocencia, a 337 kilómetros de la capital Campo Grande.

Según informó, el proyecto -que involucra una inversión de US$ 3 mil millones- tendrá capacidad para producir 2,5 millones de toneladas/año de celulosa de fibra corta.

Respecto a la capacidad instalada, la iniciativa denominada "Projeto Sucuriú", permitiría aumentar la producción total de la compañía a 7,7 millones de toneladas/año de celulosa a partir del año 2028.

Esto, además, llevará a que sea la planta más grande de Arauco, superando a MAPA en Chile, que está en la parte final de su construcción y tiene una capacidad de 1,5 millones de toneladas anuales.

Si bien será el debut de Arauco en celulosa en Brasil, la empresa ya tiene producción de madera en ese país. Además, este acuerdo -explicó Charles Kimber, Gerente Corporativo de Personas y Sustentabilidad de la empresa- viene a coronar un proceso de años, dado que la firma tiene 70 mil hectáreas de activos forestales en ese Estado de Brasil.

Según explicó, ahora viene todo el proceso para dar vida a la unidad, lo que incluye la aprobación de Licenciamiento Ambiental, la evaluación de oferta de madera y la confirmación de la inversión por parte del directorio de la empresa. Se espera el inicio de las obras en 2025 y que la fábrica entre en operaciones en el primer trimestre de 2028.

Arauco, que elabora celulosa en Chile, Uruguay y Argentina, es el segundo mayor productor, tras Suzano, y con los proyectos que se esperan, esas posiciones se mantendrían.

El anuncio se suma a la ofensiva de CMPC, que en octubre adquirió la totalidad de las acciones de Carta Fabril en ese país por US$ 200 millones, y en diciembre pagó US$ 170 millones por los activos forestales de Iguaçu Celulose, Papel S.A. en Paraná y Santa Catarina. En enero de este año, además, la empresa ligada a la familia Matte firmó una alianza con Neltume Ports para el desarrollo y operación de un terminal portuario en Río Grande do Sul.

Polo para la estrategia global

De acuerdo a un comunicado, en la ceremonia, el vicepresidente ejecutivo de Arauco, Matías Domeyko, aseguró que Brasil es un polo importante para la estrategia global de la compañía.

En esa línea, precisó que tienen presencia en ese país desde el año 2002, con instalaciones industriales de madera y operación forestal, y ahora "estamos evaluando aumentar nuestras inversiones en Brasil, entrando al negocio de celulosa".

"Estamos muy entusiasmados con esta posible ampliación de las actividades de Arauco a Mato Grosso do Sul, una región muy importante para la industria, con un gran potencial para la plantación de eucaliptos y excelentes opciones logísticas para el flujo de la producción", agregó.

Kimber señaló que “estamos contentos, este ha sido un trabajo de hartos años, un proyecto de largo plazo y en sintonía con el carácter de la compañía, que mira hacia adelante, invierte, crece y se dedica a lo que sabe hacer”.

“El poder generar esta oportunidad era buscado por nosotros y Brasil es el país más importante y con potencial de crecimiento en esto, por lo que firmar el acuerdo nos permite avanzar”, dijo, destacando que el país tiene beneficios como que el desarrollo de bosques eucaliptus crecen muy rápido en esas tierras, casi a la mitad del tiempo que en Chile, lo que trae beneficios en las rotaciones y se requerirían menos tierras.

Kimber destacó que la posición financiera de la compañía es sólida, en especial por los buenos resultados y precios que ha tenido el mercado en los últimos 18 meses, lo que “nos permite estar tomando decisiones de este tipo y proyectarnos en lo que viene para los próximos 10 años, dado que vienen inversiones importantes. Estamos en una buena posición, es un buen momento y queremos seguir trabajando para hacerlo una realidad”.

Agregó que la demanda se prevé sólida por el reemplazo de fibras que son renovables, como se ha visto con el uso de la celulosa incluso para elaborar productos textiles. “Se están abriendo más y mejores oportunidades para fibras de madera, que en este caso se traducen en celulosa”, dice.

Referente mundial

En tanto, el gobernador del estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, comentó que recibirán en el Estado a una de las plantas de celulosa más grandes del mundo. "Será una unidad moderna, que generará empleos, oportunidades, ingresos y desarrollo social en una región que también forma parte de la Costa Este Forestal, pero que no contaba con ningún emprendimiento de este tipo”, destacó.

Asimismo, agregó que “la llegada de esta planta demuestra la confianza de los inversionistas en Mato Grosso do Sul, en nuestra política de incentivos fiscales, en la seguridad jurídica de quien invierte y en la estructura logística que estamos creando para quien necesita vender su producción”. Agregó que “para garantizar el abastecimiento de madera al emprendimiento, se están incorporando más de 500 mil hectáreas de bosques plantados. Es la madurez de la cadena productiva forestal de Mato Grosso do Sul”.