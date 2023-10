Boric se suma a llamado de empresarios a concretar acuerdos, en medio de preocupación por informe de S&P

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En doble jornada el Presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió con el mundo empresarial este miércoles. Por la mañana, el marco lo ofreció Enagro 2023, que congregó a los agricultores; y más tarde fue el Encuentro Anual de la Industria, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

En cada instancia los temas fueron similares, con un foco muy puesto en la necesidad de crecer por parte del sector privado, en un ambiente de mayor seguridad pública y certeza jurídica; y de colaboración entre el Estado y los privados.

Boric dice en Enagro que “en el extranjero es impresionante las ganas para invertir en Chile” y compromete reducir 30% plazos para obtención de permisos

Sin decirlo, los dirigentes empresariales parecieron tratar de dar por superada una eventual alza de impuestos como fuente de una mayor recaudación fiscal para centrarse más bien en el beneficio que reditúa apuntalar la expansión del Producto Interno Bruto (PIB), que en los últimos años se ha debilitado.

Roberto Angelini y debate por la nueva Constitución: “Tengo fe que va a salir todo bien (...) no puede estar cada uno por su lado”

“El malestar social se resuelve con más crecimiento, con más oportunidades”.

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa.



“Necesitamos paz social y estabilidad para producir e invertir. Necesitamos reglas claras, colaboración público-privada”.

Antonio Walker, presidente de la SNA.

El mandatario se hico eco del contexto e, incluso, en la Sofofa admitió la inquietud que le generó el informe de Standard & Poors, el cual alertó de una baja en la calificación de Chile si no se logran acuerdos en reformas centrales.

“Me preocupó lo de Standard & Poor´’s y lo conversamos con Mario Marcel, esta decisión está justificada en los conflictos políticos e incapacidad para poder llegar a acuerdos. No se trata de imponer una mayoría como aprendimos en el primer proceso constitucional, pero si eso no se corrige en los próximos meses, es una rebaja en calificación de riesgo. Eso implica que el dinero nos va a salir más caro”, se explayó.

Boric recordó que el comunicado de la agencia “expresa claramente que el pacto fiscal es una medida, no es solo subir impuestos, hemos estado de acuerdo por hacer cambios”.

Mario Kreutzberger dialoga con Bernardo Matte.

Junto con reconocer que “hemos tenido ásperos diálogos”, los “invito a sacar esto adelante. Dejemos de lado los maximalismos. Nadie va a lograr el 100%”.

El jefe de Estado, que llegó a la actividad acompañado de gran parte de su gabinete -y al que asistieron un centenar de empresarios-, expresó que agradecía el tono constructivo de la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro: “Si nos vemos como enemigos, es difícil sacar cosas adelante”. Y agregó que “podemos hacer más grande a Chile cuando trabajamos unidos”.

Presidenta de Sofofa llama a recuperar las confianzas y a poner el crecimiento en el centro de la agenda

Sobre el crecimiento, el Presidente indicó que “nuestro compromiso es que queremos que Chile sea un buen lugar para hacer negocios” y afirmó que “es mentira y falso que en nuestro gobierno no interesa el crecimiento”.

Lucía Santa Cruz, Heriberto Urzúa, Andrés Santa Cruz y Luis Enrique Yarur, entre los asistentes.

Junto a varios ministros, afirmó el mandatario, “nos reunimos para ver cómo destrabar proyectos, queremos crecer más y mejor” y reiteró que se preparan reformas para agilizar los permisos y evaluaciones ambientales.

Ante el empresariado, insistió en que “concordamos que Chile necesita volver a crecer para distribuir mejor”.

El mandatario indicó que “somos socios en el deseo de que al país le vaya bien, estamos en ese mismo equipo, debemos fortalecer las confianzas, nos ha costado es cierto, a muchos no los conocía. Pero nos damos cuenta que queremos lo mejor para el país”.

Y hubo más mensajes: “En mi siempre van a encontrar un Presidente dispuesto al diálogo y de acoger las buenas ideas sin importar de donde vengan, si esto implica llegar a acuerdos para un país más justo para todos”, declaró.

Boric dijo que no estaban presentes en la actividad los ministros de Economía, Nicolás Grau, ni de Ciencias, Aisén Etcheverry, porque “están en el Congreso por la polémica sobre Sinovac, que no tiene nada que ver con viaje a China, la situación que se maneja es incorrecta”, concluyó.

La abogada Marisol Peña junto a la presidenta de la Fundación GE, Janet Awad.

Pacto para el desarrollo

Previo al discurso de Boric, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, planteó que “el pacto que Chile requiere es un pacto por el desarrollo, que incentive la inversión, la creación de empleo, la atracción de más capital, la inclusión social y el desarrollo humano”.

Tras esto, complementó: “La mejor fuente de recaudación fiscal sostenible es el crecimiento económico y todas nuestras fuerzas deben estar orientadas a ese objetivo”.

Según Navarro, “la ausencia de crecimiento ha sido tal vez el factor de mayor incidencia detrás de la disconformidad social que existe en nuestra población y que debemos enfrentar como país” y enfatizó en que “el malestar social se resuelve con más crecimiento, con más oportunidades”.

Renato Gutiérrez y Heike Paulmann de Cencosud.

Además, la presidenta de la Sofofa se refirió al proceso de redacción de una nueva carta fundamental en marcha. “El país debe ser capaz de cerrar de una vez por todas la discusión constitucional y consensuar las reglas básicas que nos regirán como sociedad”, dijo.

Un tono similar había expuesto en Enagro 2023 el máximo líder de la SNA, Antonio Walker, quien llamó a alcanzar un acuerdo transversal para lograr una Constitución que represente a la mayoría de los chilenos y le haga bien al país.

En este contexto, el dirigente destacó que avanzar hacia una carta fundamental que “regule el poder estatal, garantice la independencia de las instituciones, el respeto a las libertades fundamentales, y en que todos nos sintamos protegidos” es una de las condiciones para el desarrollo de Chile.

“Necesitamos paz social y estabilidad para producir e invertir. Necesitamos reglas claras que se respeten, colaboración público-privada”, expuso junto con mostrar su inquietud por las usurpaciones.