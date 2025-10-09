Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones

A través de Inversiones Cinque Terre SpA, enajenó 28.300 títulos con un precio ponderado de $ 5.840, quedando con el 4,45% de la participación. A fines de septiembre, su hermana Paola Cúneo, había vendido 28.600 papeles por intermedio de Inversiones Santa Victoria.

Continúa la venta de acciones de Falabella por parte del grupo Cúneo. Esta vez fue Giorgianna Cúneo quien enajenó participación en el retailer por $ 165.272.000 en una operación realizada el miércoles e informada a través de un hecho esencial, este jueves.

Esta operación se produce luego de la realizada a fines de septiembre por su hermana, Paola Cúneo, quien mediante Inversiones Santa Victoria, vendió 28.600 papeles del retailer a un valor promedio de $ 6 mil por acción, y por un total de $ 160, 8 millones, bajando su participación en la propiedad a 4,45%.

Estos movimientos ocurren en un escenario marcado por la disolución del pacto de accionistas tras más de dos décadas de vigencia y por la recuperación del desempeño de la compañía.

El grupo Liguria, encabezado por el padre de la inversionista y expresidente de Falabella, Juan Cúneo Solari, formó parte de dicho pacto accionario hasta su término, el 1 de julio.