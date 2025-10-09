Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
A través de Inversiones Cinque Terre SpA, enajenó 28.300 títulos con un precio ponderado de $ 5.840, quedando con el 4,45% de la participación. A fines de septiembre, su hermana Paola Cúneo, había vendido 28.600 papeles por intermedio de Inversiones Santa Victoria.
Noticias destacadas
Continúa la venta de acciones de Falabella por parte del grupo Cúneo. Esta vez fue Giorgianna Cúneo quien enajenó participación en el retailer por $ 165.272.000 en una operación realizada el miércoles e informada a través de un hecho esencial, este jueves.
A través de Inversiones Cinque Terre SpA, Cúneo vendió 28.300 acciones con un precio ponderado de $ 5.840, quedando con el 4,45% de la participación.
Esta operación se produce luego de la realizada a fines de septiembre por su hermana, Paola Cúneo, quien mediante Inversiones Santa Victoria, vendió 28.600 papeles del retailer a un valor promedio de $ 6 mil por acción, y por un total de $ 160, 8 millones, bajando su participación en la propiedad a 4,45%.
Estos movimientos ocurren en un escenario marcado por la disolución del pacto de accionistas tras más de dos décadas de vigencia y por la recuperación del desempeño de la compañía.
El grupo Liguria, encabezado por el padre de la inversionista y expresidente de Falabella, Juan Cúneo Solari, formó parte de dicho pacto accionario hasta su término, el 1 de julio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Laboratorio GSK apunta la ineficiencia en gasto en salud en Chile como la valla para acceder a tratamientos de alto costo
La principal ejecutiva de la farmacéutica en la región planteó que con los $300 mil millones de ahorro por una mayor fiscalización de licencias médicas, se podrían duplicar algunas coberturas.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Más empleo a tiempo parcial y el efecto de los hijos: cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en el mercado laboral
Según la última edición del “Zoom de Género”, que elabora el OCEC-UDP, ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago, las mujeres de menores recursos han ganado presencia laboral, pero en posiciones más precarias.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete