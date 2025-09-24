Paola Cúneo, directora de Falabella, vende acciones del grupo por poco más de $ 160 millones

En julio pasado, la empresaria realizó el movimiento inverso y adquirió papeles de la compañía por $ 5.400 millones.

Tras esta transacción, la participación del grupo Cúneo a través de Santa Victoria se redujo levemente, a 4,45% de la propiedad del retailer.

El mapa de propiedad de Falabella sigue moviéndose tras el término del pacto controlador en julio: a través de Inversiones Santa Victoria, sociedad ligada a la directora Paola Cúneo Queirolo, se concretó este miércoles una venta de acciones minutos antes del cierre de la jornada bursátil.

La operación, detallada en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), involucró 26.800 papeles del retailer a un precio promedio de $6 mil por acción, por un total de $ 160,8 millones.

En julio, Paola Cúneo Queirolo adquirió 1.120.863 de papeles, por los que desembolsó unos $ 5.400 millones (equivalente a US$ 5,7 millones), elevando su participación directa e indirecta - a través de distintas sociedades- en Falabella a 8,95%.

Estos movimientos se producen en un contexto marcado por el fin del pacto de accionistas tras 22 años de vigencia y por la recuperación de la empresa.

Y es que el grupo Liguria -controlado por el padre de la inversionista y expresidente de Falabella, Juan Cúneo Solari- participó en el pacto de accionistas del holding, previo a que este llegara a su fin el 1 de julio pasado.

Poco después empezó a surgir actividad por parte de los clanes antes asociados. El 3 de julio Bethia, ligado a los Heller Solari, vendió el 0,5% de la compañía a las familias Cúneo, Del Río y Cardone. Luego, el 7 de julio, Juan Cúneo adquirió títulos de Falabella por $ 50 millones.

Al mismo tiempo, las familias Müller y Fürst, históricos socios en Mallplaza, han avanzado en su objetivo de transformarse en unos de los principales accionistas de Falabella y, como consecuencia, tener una importante presencia -y hacerse escuchar- en su directorio.

En los últimos meses, los socios -cada uno por su lado- han vendido paquetes accionarios en Mallplaza, y con los recursos obtenidos han comprado acciones en Falabella.

El clan liderado por Tomás Müller ya es dueño del 5,5% de la propiedad del grupo que posee multitiendas, un negocio bancario y centros comerciales, entre otros negocios.

Los Fürst también han sido herméticos pero sigilosamente han adquirido papeles por más de US$100 millones en los últimos meses.

Todos estos movimientos se dan en un contexto de recuperación financiera del grupo. Y es que entre enero y junio, el retailer alcanzó utilidades por US$ 596 millones, lo que representa un incremento del 220% respecto del mismo periodo del año anterior. La cifra, además, supera los US$ 483 millones en ganancias con que finalizó todo 2024.

Este resultado, explicó la compañía en su análisis razonado, responde al “positivo desempeño” de las cinco unidades de negocio en los primeros meses del año, junto con el efecto neto por fair value (valor razonable) de US$ 179 millones, asociado a la revalorización de propiedades de inversión.