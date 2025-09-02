Dos compañías europeas y una firma china precalificadas en Puerto Exterior de San Antonio

Tres empresas internacionales fueron precalificadas para desarrollar el proyecto Puerto Exterior de San Antonio, la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia de Chile. Se trata de Van Oord de Países Bajos, la belga Jan de Nul y China Harbour Engineering Company del gigante asiático.

Además, la estatal continúa estudiando los antecedentes de un conjunto de otras compañías y consorcios internacionales que están participando de este proceso.

Tal participación "confirma el alto interés por ejecutar esta iniciativa estratégica, impulsada por el Estado de Chile a través de la Empresa Portuaria San Antonio, que durante 2024 desarrolló el proceso de Manifestación de Interés, para dar paso en enero de este año a la etapa de precalificación de la licitación, la que incluyó la venta de bases —cerrada el 15 de agosto— y la solicitud de inscripción en el Registro de Puerto Exterior, concluida el 31 de agosto", señaló la Empresa Portuaria San Antonio en un comunicado.

El proyecto contempla un plan integral de inversión estimado en US$ 4.450 millones; de los cuales US$ 1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los restantes US$ 2.500 millones serán enterados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

El presidente del directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo Bustos, afirmó en un comunicado que "estamos muy satisfechos con el gran interés internacional que ha generado la licitación de Puerto Exterior, pues hemos avanzado con este hito clave para concretar un proyecto estratégico que permitirá que Chile cuente con infraestructura moderna y resiliente para atender las crecientes exigencias del transporte marítimo: mayor capacidad de recepción y atención de naves, tecnología de punta, eficiencia logístico-portuaria y estándares elevados de sustentabilidad ambiental".

El directivo agregó que “un aspecto estratégico a considerar en los grandes proyectos de expansión portuaria o de construcción de nuevos terminales, es la vinculación con el desarrollo integral de los territorios en que se ubican y de sus comunidades. En ese sentido, Puerto Exterior generará miles de nuevos empleos directos e indirectos, aportando al desarrollo económico de la provincia de San Antonio”.

A su vez, el gerente general de la estatal, Ramón Castañeda Ponce, resaltó que "estas tres compañías internacionales, que ya forman parte del Registro de Empresas Precalificadas de Puerto Exterior, han participado del proceso desde la Manifestación de Interés y hoy ya están estudiando las bases de licitación disponibles desde el 30 de junio de 2025. Todas cumplen con los exigentes requisitos técnicos y administrativos establecidos por la Empresa Portuaria San Antonio en la etapa de precalificación y, adicionalmente, han demostrado una sólida experiencia técnica en la construcción de obras de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial".

Según lo establecido en el cronograma de la licitación de Puerto Exterior, se espera recibir las ofertas en enero de 2026 para adjudicar el contrato en marzo del mismo año.

En qué consiste

Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o muro rompeolas de casi 4 kilómetros de longitud, que tendrá dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, con capacidad para recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.

En plena operación, Puerto Exterior tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga. Con ello, Puerto San Antonio triplicará su capacidad actual, aumentando la competitividad del comercio exterior con una infraestructura pública esencial para la economía y el futuro de Chile.

Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEU anuales, con lo que consolidará a Puerto San Antonio como un nodo estratégico del Pacífico Sur y de la red de puertos de gran escala de América Latina y El Caribe.