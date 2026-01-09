Eligen a fiscal Jorge Grunberg para integrar directiva de un selecto grupo antitrust de la OCDE

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, participó en diciembre pasado en diversos eventos internacionales de libre competencia desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia, resultando electo para integrar el Bureau del Comité de Competencia de dicha organización durante 2026.

La autoridad participó de una reunión de dicha instancia y en las actividades de sus dos grupos de trabajo, uno sobre Competencia y Regulación y otro sobre Cooperación y Enforcement. Asimismo, asistió al Foro Global de Competencia (Global Forum on Competition), donde fue panelista de la sesión de discusión Competition Law Enforcement in Informal Markets, que fue moderada por el Presidente del Foro, Frédéric Jenny, y que contó con la participación de las autoridades de libre competencia de Egipto, República Dominicana y Kenia.

“La participación de la FNE en la mesa directiva del Comité de Competencia es muy relevante. El mundo de la libre competencia enfrenta nuevos desafíos. Colaboraremos en esta instancia internacional para que nuestro sistema se beneficie del rol que vamos a desempeñar”, afirmó Grunberg sobre su rol en dicha instancia.