Ferrari lidera la industria del súper lujo automotriz en Chile y proyecta su crecimiento con nueva división de autos de carrera

El 2025 fue le mejor año en ventas para escudería de origen italiano. Creció un 16% y para 2026 espera aumentar 20% respecto al período anterior en autos patentados.

representante de Ferrari, Maserati y Bentley en el país-, Matías Cáceres. Hoy, circulan 350 Ferraris en Chile. Así calcula el gerente general de Astara Luxury -, Matías Cáceres. La escudería italiana lleva liderando las ventas del segmento de súper lujo automotriz en Chile durante los últimos cuatro años y, coronando esta trayectoria, 2025 se erigió como “uno de los mejores años de venta de la historia” de la marca de autos deportivos en el país.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el año pasado la compañía europea vendió 17 unidades. Si bien la cifra indican que la italiana comercializó menos autos que en 2024 -cuando expendió 19 vehículos- Cáceres explicó que, aún así, se vendieron más.

Esta aparente contradicción se desentraña fácilmente: el año pasado empezó a funcionar en estas latitudes su división de autos de carrera, los que comenzaron a llegar al mercado nacional durante 2025. Todo ello les permitió coronar el ejercicio como “nuestro mejor año en ventas” y récord en facturación.

“Podemos hablar de 22 unidades vendidas porque de acuerdo a la ANAC son 17 autos los patentados, sin embargo, se suman cinco unidades de carrera que llegaron durante el año, por lo tanto fue un año mucho mejor que el 2024”, explicó.

Si bien el 80% de los Ferraris que llegan a Chile hoy en día no son rojos, su símbolo deportivo, la marca sigue apostando para crecer en Chile y mantener su liderazgo en el mercado.

Crecimiento sostenido en ventas

Las ventas de Ferrari no funcionan como las de cualquier marca de autos. La escasez de vehículos es el concepto que sustenta su estrategia de comercialización y el que mueve la aguja a la hora de despertar el interés de los compradores.

Por esto, Cáceres afirmó que “post pandemia hemos tenido un crecimiento cercano al 25%, dado que generó en todas las marcas -especialmente en la de lujo- una escasez de producto, la que Ferrari ha sabido gestionar”.

El gerente general de la marca sostuvo que “hemos tenido un crecimiento sostenido, pero, al mismo tiempo, hemos mantenido un volumen de venta que es importante para un país como Chile, entendiendo que la forma de funcionar de Ferrari es distinta, donde se trabaja por pedidos y con tiempos de espera que van desde un año hasta dos años en algunos modelos”.

En concreto, la marca itálica registró un 16% de crecimiento por sobre el 2024 durante el 2025 y para 2026 espera incrementarla 20% con respecto al período anterior en autos patentados.

¿Su estrategia? En palabras del ejecutivo, “si tuviera que resumir lo que ha sido la historia estos años diría que es crear comunidad y crear sentido de pertenencia a nuestros “ferraristas”. Hemos creado una comunidad donde los clientes han entendido nuestro modelo de negocio”.

“Somos líderes en el segmento de súperdeportivos, es decir, somos número uno en ventas con una distancia muy grande versus otras marcas que nos compiten y eso es indiscutible”, puntualizó.

En ese sentido, adelantó que -hoy por hoy- el mayor desafío de llevar cuatro años siendo líderes es seguir manteniéndose como líder. “Es muy desafiante para nosotros mantener estos volúmenes de manera sostenida con un tipo de cambio alto” y agregó: “Esperamos seguir siendo los próximos cinco años el número uno en el segmento y obviamente, pasar los 400 autos (circulando en Chile) de todas maneras”.

La marca de autos de súper lujo ya cerró las ventas de 2026 con más de 20 unidades comercializadas y se encuentra trabajando para las ventas del año 2027, cuyo crecimiento -según indicó el representante de la marca- va a ir de la mano de los nuevos lanzamientos.

Los modelos Amalfi, 849 Testarossa y ⁠⁠296 Specials debutan este año y -de acuerdo con Cáceres- “en ellos va a estar el foco para las ventas de 2027”.

En el caso de Amalfi, antes de su debut ya hay tres unidades vendidas y, en el caso de Testarossa, ya hay cuatro unidades facturadas. Sin embargo, su apuesta también apunta a la nueva división de autos de carrera.

Nueva línea de negocio

Los Ferrari Challenge van más allá de la calle y su llegada fue un hito para la marca durante 2025. Si bien los clientes de Ferrari solicitan autos de carrera para poder tenerlos en su colección, Cáceres asegura que también es porque los quieren ocupar. Su meta estaría en Codegua, el circuito donde correrían estos vehículos.

De hecho, el ejecutivo adelanta que a partir de este año van a impartir un “Corso Pilota”en Chile, el curso de manejo que incluye instructores de Italia para poder capacitar a sus clientes.