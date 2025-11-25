Frutas de Chile descarta impacto mayor tras destrucción de 1.120 kilos de cerezas chilenas en Brasil: "Es un volumen acotado"

El gremio exportador recalcó que se trata de "un caso puntual" y dimensionó que un contenedor estándar transporta 18.000 kilos.

un caso puntual” y que el mercado continúa operando con normalidad, luego de que autoridades brasileñas detectaran presencia de Brevipalpus chilensis en una partida aérea de 1.120 kilos. El gremio exportador frutícola del país, Frutas de Chile, aseguró que la interceptación y posterior destrucción de un envío de cerezas chilenas en Brasil corresponde a “” y que el mercado continúa operando con normalidad, luego de que autoridades brasileñas detectaran presencia de Brevipalpus chilensis en una partida aérea de 1.120 kilos.

“Nos encontramos monitoreando la situación y, hasta la fecha, según nos ha indicado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se trata de un caso puntual, detectado el 10 de noviembre en un envío aéreo de 1.120 kilos”, afirmó la agrupación en una declaración pública.

La agrupación explicó que se trata de “un volumen acotado”, dado que “un contenedor estándar transporta alrededor de 18 toneladas (18.000 kilos)”. En este embarque, añadió, “se detectó la presencia de Brevipalpus chilensis y, siguiendo las normas de la autoridad brasileña y por decisión del importador, la carga fue fumigada y luego destruida”.

Asimismo, se destacó que las exportaciones continúan sin alteraciones. “Queremos enfatizar que la fruta chilena sigue llegando con normalidad al mercado brasileño, bajo las mismas condiciones de acceso y cumpliendo todas las exigencias sanitarias y de calidad acordadas entre ambos países”, aseguró.

Por último, indicaron que el SAG “está llevando el seguimiento del caso y manteniendo la coordinación con su contraparte en Brasil” y que el gremio “seguirá apoyando y colaborando en todo lo necesario”.