Ganancias de Salmones Camancha se duplican en los primeros nueve meses del año
Los ingresos de la firma han bajado un 2,3% durante 2025.
Los ingresos de Salmones Camanchaca subieron un 42,8% el tercer trimestre, aunque en el acumulado de los primeros nueve meses del año siguen cayendo un 2,3%, con los US$ 277,6 millones registrados hasta ahora.
El mayor volumen vendido de salmón Atlántico y el mayor precio del salmón Coho compensaron el menor volumen vendido de esta última especie y el menor precio de la primera.
Asimismo, la empresa aludió a una baja en los costos, derivada de mayor peso de cosecha, menos precio de los alimentos, mejores condiciones sanitarias y eficiencias productivas, entre otros factores que incidieron en los resultados.
Con todo, en 2025 las ganancias han crecido un 124,4%, hasta los US$ 22,5 millones a septiembre.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
