El mercado en modo elecciones: los tres escenarios que proyecta BTG para este domingo y su impacto en el IPSA

Para la entidad brasileña la composición del Congreso y la fragmentación política, son los factores decisivos de cara a los comicios de este domingo.

Chile entra en una semana decisiva. Este domingo 16 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, un evento clave para el mercado, ya que podría definir el rumbo del IPSA hacia 2026, según el banco de inversión BTG Pactual.

Aunque las encuestas muestran una tendencia clara, con la derecha concentrando entre 55% y 60% de las preferencias y la izquierda en torno al 40%-45%, los analistas de la entidad brasileña advierten que el panorama político sigue siendo incierto. Esto, porque detrás de esas cifras se esconde un electorado fragmentado y un Congreso que, según cómo se configure, podría convertirse en el principal contrapeso del próximo Gobierno.

Escenario político dividido

En los últimos días, el IPSA ha mostrado cierto optimismo, impulsado por el apetito extranjero por activos emergentes, anotando su récord número 56 del año, y superando por primera vez la barrera de los 9.700 puntos al cierre del martes. Y en las operaciones de la mañana del miércoles, sobrepasó la marca de 9.800 puntos.

Sin embargo, BTG señala que el mercado no solo observa quién gane la presidencia, sino la composición del nuevo Congreso, ya que esa correlación de fuerzas será crucial para definir el margen del próximo Gobierno para avanzar en reformas estructurales y mantener la confianza inversionista. Con ello, la entidad proyectó una serie de escenarios y su impacto en el IPSA.

Escenario 1: Centro-derecha con Congreso dividido (65%)

Es el escenario base que proyecta BTG Pactual. Un Gobierno moderado con mayoría simple y Congreso fragmentado limitaría las reformas de gran calado, pero mantendría la estabilidad macroeconómica y regulatoria.

En este contexto, la entidad proyecta que el IPSA podría sostener una valorización intermedia, transándose entre 11 y 13 veces las utilidades anuales, en línea con su promedio histórico. Actualmente transa en torno a 12 veces.

Escenario 2: Derecha con mayoría en el Congreso (20%)

Este es el escenario más optimista para la firma, pero menos probable, ya que considera una mayoría parlamentaria clara para la derecha.

De acuerdo con BTG, si es que la actual oposición se queda con más de 4/7 de los escaños, el nuevo Gobierno tendría espacio para avanzar en reformas promercado, particularmente en materia previsional y tributaria.

De concretarse, el IPSA podría alcanzar múltiplos de 15 veces utilidades, similar al repunte observado tras la elección del exPresidente Sebastián Piñera en 2017.

Escenario 3: Victoria de la izquierda (15%)

BTG no descarta un triunfo de Jeannette Jara si logra captar más del 65% del voto de centro. En ese caso, el mercado podría reaccionar con mayor volatilidad: el IPSA caería a múltiplos de siete u ocho veces utilidades, el peso chileno se depreciaría y los spreads corporativos se ampliarían, reflejando un mayor costo de financiamiento para las empresas.