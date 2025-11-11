Ingresos de Falabella crecen 9,4% a septiembre a medida que sus distintos retailers consolidan recuperación en las ventas
En los primeros nueve meses del año, las utilidades de la empresa escalaron a $ 717.173 millones, un alza interanual de un 174,9%.
Noticias destacadas
Una vez más el grupo Falabella reportó positivos resultados financieros al cierre de septiembre de este ejercicio.
En los primeros nueve meses del año, las utilidades de la empresa escalaron a $ 717.173 millones, un crecimiento de un 174,9% si se compara con el mismo lapso de 2024.
Asimismo, a septiembre, los ingresos subieron 9,4%, hasta los $ 9.430.012 millones, impulsado por el "sólido desempeño de nuestro retailers, gracias a una propuesta comercial atractiva y bien ejecutada", según atribuyó la multilatina en su análisis razonado.
La empresa aludió a un crecimiento de 14,7% en las ventas de Falabella Retail, "reflejo de mejoras en propuesta comercial multiespecialista, por una mayor afluencia de turistas a nuestras tiendas en Chile que ha ido reduciendo su impacto en los últimos trimestres, y el crecimiento de nuestro negocio online".
En tanto, Tottus también creció un 7,8% año contra año, mientras que Sodimac hizo lo propio en un 6,2% en cuanto a sus ventas.
Durante el período, además, la reducción del apalancamiento -medido como deuda financiera neta sobre Ebitda- bajó a 1,8 veces.
La visión de la firma
El gerente general de grupo Falabella, Alejandro González, destacó este martes que la empresa está “en una posición de liderazgo comercial y financiero que nos permite mirar hacia el futuro con hambre de crecimiento, la ambición de aprovechar oportunidades y continuar anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes”.
Además, en un comunicado, la firma indicó que el desempeño fue reconocido recientemente por las principales agencias internacionales de clasificación. Por ejemplo, Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo internacional de Grupo Falabella a BBB- con perspectiva estable, permitiendo recuperar el grado de inversión, mientras que S&P Global Ratings mejoró su perspectiva desde “Estable” a “Positiva”.
En este sentido, González destacó: “Nos encontramos en una buena posición para afrontar la última parte de 2025, históricamente el de mayor relevancia comercial del año, con un ecosistema más integrado, capacidades logísticas y digitales fortalecidas, una base de 37 millones de clientes y más de 21 millones adheridos a nuestro programa de lealtad”.
Grupo Falabella también se refirió en su misiva a diversos proyectos en los que está trabajando. Por ejemplo, detalló que en Chile, el cambio de layout en 18 tiendas con más m2, y una percepción de precios más competitivos elevaron la frecuencia de compra en 5% y el número de transacciones en 4%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró como "improcedente" el despido de la trabajadora de una firma de telecomunicaciones que divulgó las conversaciones. Para los abogados, el caso deja un mal precedente.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete