Fondos de inversión salen a la caza de inversionistas extranjeros de la mano del nuevo ciclo político

Resaltando el marco tributario y el rol de los actores locales, la Acafi estrenó una guía que busca aumentar el capital global en los vehículos chilenos.

Los fondos de inversión locales anotaron cifras récord este 2025. Según el registro de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), los actores del segmento acumularon US$ 40.699 millones en sus vehículos al cierre de septiembre, superando la barrera de los US$ 40.000 millones por primera vez en su historia.

Pese al buen año, el gremio puso su atención en el sesgo local por parte de la base de aportantes.

Si bien el interés de los inversionistas extranjeros ha crecido de montos incipientes en 2013 a más de US$ 2.170 millones al cierre del segundo trimestre de 2025, significan solo un 6% de la industria.

Es por ello que, de la mano de custodios locales como Banco de Chile, Banco Itaú y Banco Santander, así como el Depósito Central de Valores, la Acafi lanzó una guía para la incursión de inversionistas extranjeros en la industria de fondos de inversión local.

El documento busca aclarar y orientar a las gestoras sobre cómo los inversionistas extranjeros pueden acceder e invertir en fondos de inversión en Chile, señaló a DF el gerente general de VinciCompass y director de Acafi, Eduardo Aldunce.

En esta línea, apuntó que el documento busca solucionar “la asimetría de información y la falta de estandarización en los procesos, que ha hecho difícil la mayor participación de inversionistas extranjeros invirtiendo a través de fondos de inversión”, mediante la reducción de barreras de entrada.

Además, prevé mayores vientos de cola por parte del cambio del ciclo político.

“Las nuevas autoridades presentaron en su programa medidas para impulsar la inversión extranjera y nacional, y varias de ellas son bastante promercado”, destacó Aldunce.

De esta manera, “debiera darse un mayor impulso en la entrada de nuevos capitales extranjeros a nuestro país”, añadió.

Estándar internacional

En cuanto a la guía, esta “pretende reducir la complejidad operativa explicando el rol que cumplen los distintos actores” de la cadena, que va desde el acceso a los fondos a la distribución de dividendos o capital, especificó Aldunce.

Así, la Acafi destacó en su documento la adopción de estándares internacionales por parte de las AGF y los subcustodios “para facilitar la comunicación y la operación con los inversionistas extranjeros”.

“Por ejemplo, la utilización del sistema Swift para el envío y recepción de instrucciones, confirmaciones, estados de cuenta, etc. Asimismo, se utiliza el código BIC (Bank ldentification Code) para identificar a las entidades financieras que participan en las transacciones”, resaltó la guía.

Impuestos

La guía también detalló los beneficios tributarios para los inversionistas extranjeros en fondos locales.

“Los inversionistas extranjeros pueden acceder a beneficios tributarios, según el tipo de fondos de inversión y el tipo de instrumento en que se invierta”, destacó la guía.

Dentro del marco tributario, la Acafi sostuvo que los fondos de inversión -ya sean rescatables o no rescatables- no son considerados contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), “por lo que no están afectos” al gravamen.

El gremio resaltó que el artículo 107 de la LIR exime del impuesto a dividendos -y disminución de capital por reducción de valor cuota- a los fondos que cumplan con tener presencia bursátil, enajenación de las cutas en la bolsa y que distribuyan la totalidad de las ganancias.

La disposición también libera de gravamen a ganancias de capital -y disminución de capital por eliminación de cuotas- para institucionales extranjeros.

La guía también resaltó que el régimen tributario de fondos que inviertan más de un 80% en el extranjero se aplicará un impuesto de 0% sobre cualquier pago o ganancia de capital recibida por inversionistas foráneos, sujeto a una serie de requisitos.

En lo tributario, la guía contó con la participación de la abogada senior de Barros & Errázuriz, María Luisa Marraccini.

Desafíos

Para Aldunce, los desafíos persistentes se sitúan en la eficiencia operativa, coordinación entre actores y lograr consistencia regulatoria.

“Tenemos un desafío cómo país en ser un destino atractivo para los inversionistas extranjeros, en donde existan buenas alternativas de inversión”, apuntó.

Y añadió: “Esto debe ir acompañado con certezas jurídicas, facilidad operativa y un marco regulatorio que permita que desde otros países quieran venir a invertir en Chile”.

Por el lado de la industria, “en línea con facilitar la inversión de extranjeros en fondos chilenos, sería de gran ayuda contar con la posibilidad de que nuestros fondos de inversión públicos estuviesen listados en plataformas internacionales como Euroclear o Fundsetlle, ya que facilitaría enormemente la compra y venta de cuotas de fondos chilenos para quienes viven en el extranjero, lo que, a su vez, le daría más profundidad a la industria y al mercado de capitales”, detalló.