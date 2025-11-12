Click acá para ir directamente al contenido
Operadores de buses rurales de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble dejarán de ofrecer tarifas diferenciadas para estudiantes y adultos mayores a partir del 1 de enero

Los gremios reclaman que desde la aprobación de la Ley de Subsidio al Transporte, hace 15 años, los aportes estatales han quedado rezagados respecto de la situación del sistema. Así, ejemplifican que en el caso de los estudiantes de educación superior, la contribución estatal cubre solo 17% del descuento.

Por: R. García y C. Vilches

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 14:25 hrs.

transporte pasajes
