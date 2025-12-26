Desarrolla Biobío designa a gerente general subrogante y ratifica a Macarena Vera como titular pese a formalización judicial
Las definiciones fueron tomadas por el directorio en sesión extraordinaria y apuntan a dar continuidad a las acciones programáticas como el festival REC y el lanzamiento de la marca regional.
Noticias destacadas
Tras una sesión de directorio extraordinaria, la Corporación Desarrolla Biobío ratificó a Danny Baesler Muñoz como gerente general subrogante, durante el periodo en que se desarrolle la investigación que involucra a la gerenta titular, Macarena Vera.
Vera, quien se encuentra con licencia médica tras ser formalizada por cuasidelitos de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio, luego que el 18 de diciembre protagonizara un accidente de tránsito en Concepción, que mantiene en riesgo vital a la víctima, se mantendrá en el cargo.
A través de un comunicado, el directorio expresó su profunda preocupación por el estado de salud de la persona afectada, manifestando su deseo de una pronta recuperación. Asimismo, manifestaron que esperan que el proceso judicial, “avance con celeridad para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes”.
Continuidad programática
La designación de Danny Baesler tiene como objetivo asegurar la continuidad institucional y resguardar la operatividad de los equipos, entre ellos, los vinculados al desarrollo de una nueva versión del Festival REC, que dentro de la primera quincena de enero debiera tener definido el lineup de artistas y las acciones referidas la creación de la Marca Regional Biobío, que buscan proyectar a la región en Chile y el mundo.
Baesler ejercía hasta ahora al interior de la Corporación como subgerente de Atracción de Inversiones Nacional y Extranjera. El ingeniero civil industrial con MBA tiene más de 15 años de experiencia en cargos de alta dirección en empresas como Clínica Sanatorio Alemán, Essbio y Huachipato, es especialista en planificación estratégica, transformación de procesos y control de gestión orientados a la rentabilidad y la eficiencia operativa.
La corporación reafirmó su “compromiso con la transparencia, el debido proceso y el correcto funcionamiento institucional, manteniendo su foco en el desarrollo económico del Biobío y en la misión pública que orienta su quehacer”.
