Productora Sono es ratificada para organizar festival REC 2026, pero sin artistas confirmados

La empresa del empresario local Sergio Cichero tiene 50 años de experiencia en producción de grandes eventos y tras aclarar observaciones técnicas deberá poner en marcha el festival gratuito mas grande de Chile.

Tras subsanar observaciones técnicas y económicas solicitadas por la Corporación Desarrolla Biobío, la empresa oriunda de Concepción SONO, se adjudicó la producción del festival REC 2026. El evento gratuito más grande del país aún no tiene fecha confirmada, así como tampoco el line up de artistas, que recién será difundido en enero.

La adjudicación se concreta luego de que el 12 de diciembre la productora respondiera satisfactoriamente a las 10 observaciones formuladas por la Corporación Desarrolla Biobío, subsanando las brechas técnicas detectadas originalmente.

La confirmación de SONO para del festival fue dada a conocer por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, la gerente de Desarrolla Biobío (corporación a cargo de administrar los recursos para su realización), Macarena Vera, y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quienes junto a Sergio Cichero, el empresario tras la productora, destacaron la experiencia de la compañía en eventos de la magnitud del REC.

“Estamos muy contentos de que sea SONO, una empresa regional que cumple 50 años y que ha participado en todos los festivales del REC. Quiero decirle a la ciudadanía que tenemos REC y trabajaremos para que sea la mejor edición posible”, afirmó el gobernador Giacaman, subrayando que el festival es una pieza fundamental para superar la crisis regional.

Los retornos del REC

Pese a que la licitación se presentó con un piso inicial de $ 1.000 millones, SONO ofertó la producción por un presupuesto de $1.683 millones. La brecha fue justificada por Macarena Vera, como una manera de asegurar la calidad del show y calificó el proceso como "transparente".

En su última edición, y según un estudio realizado por la empresa “Estudio Impacto” el gasto aproximado por visitante bordeó los $ 76 mil y según cita la medición “… el festival logró un Coeficiente de Conversión de x8,9. Esto significa que por cada peso invertido en REC, se ingresaron 8,9 pesos a la economía local por concepto de gasto de visitantes”.

Más de 15 marcas están presentes el festival. Entel, Banco Santander, Arauco, Escudo, Redbull, Essbio, Jetsmart, UCSC, Vans y otras se han sumado paulatinamente a la producción que congrega una audiencia de 360 mil personas en las dos jornadas.

Fecha y artistas en incognita

Respecto a la fecha exacta y la parrilla de artistas, que este año visitarán el escenario penquista, Cichero explicó que el fin de semana definitivo dependerá de la logística internacional. “Tenemos conversaciones con bandas que pueden el 28 y 29 de marzo, y otras para el 7 y 8. Son agrupaciones que estarán girando en Brasil y que participarán del Lollapalooza en Chile y Argentina”, comentó.

El productor Cichero confirmó además que habrá modificaciones respecto a la propuesta original presentada en la oferta, debido a la dinámica de contrataciones de la época estival. Así, el line up definitivo, será presentado durante los primeros días de enero.