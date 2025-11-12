Empresas Copec detalla avances de su negocio minero en Perú y de celulosa en Brasil
La compañía recalcó que Mina Justa Subterránea ya comenzó obras y comentó las opciones de financiamiento que evalúan. En cuanto al proyecto Sucuriú, ya han plantado cerca de 200 mil hectáreas.
Noticias destacadas
Detalles de su apuesta por Mina Justa Subterránea en Perú y el proyecto Sucuriú en Brasil entregó este miércoles Empresas Copec, firma ligada a la familia Angelini, en el marco de la conferencia con analistas por los resultados al tercer trimestre.
De cara a su operación en 2028, el gerente de Administración y Finanzas de la compañía, Rodrigo Huidobro, indicó en su intervención inicial que Mina Justa Subterránea ha comenzado obras. "En octubre, la compañía empezó las obras relacionadas a las rampas de acceso. Con esto, el proyecto subterráneo está finalmente lanzado. Este es un proyecto corporativo que es complementario a la operación a rajo abierto", sostuvo.
Consultado por sus expectativas en cuanto al financiamiento del proyecto, Huidobro destacó que se trata de un proyecto muy interesante, sobre todo considerando el atractivo escenario de precios. "Se estima que añadirá unas 500 mil toneladas durante la vida útil de la mina. Además, es un proyecto muy rentable, ya que aprovechamos la infraestructura existente", dijo.
En esa línea, precisó que siguen trabajando y analizando opciones de financiación: "Lo más probable es que se trate de una combinación de flujos de caja internos y capital propio, en una relación que aún estamos definiendo, pero no deberíamos tener ningún problema para financiar el proyecto. Con esto, sumado al flujo de caja interno, no prevemos la necesidad de aportes de capital por parte de los accionistas".
Respecto de los avances del megaproyecto en Brasil, el gerente corporativo de Finanzas de Arauco, Gianfranco Truffello, recordó que necesitan aproximadamente 400 mil hectáreas para abastecer la planta una vez que esté en plena producción.
"Con las tierras que ya hemos plantado, que representan cerca de 200 mil hectáreas, seguiremos plantando a un ritmo de 65 mil hectáreas al año. Gracias a la fibra que ya hemos asegurado mediante el contrato con Eldorado y otros, tendremos suficiente para abastecer la planta desde el principio", detalló.
De esta manera, aseguró que ya han resuelto cualquier problema de suministro de madera y añadió que están asegurando más tierras de las que ya han plantado. "Por lo tanto, vamos por delante en la adquisición de tierras y tenemos suficiente margen para continuar plantando. En ese sentido, no prevemos ningún problema con el suministro de fibra a la planta", sentenció.
Electromovilidad
Huidobro comentó en su exposición inicial que continúan viendo incertidumbre gatillada por las guerras comerciales y la situación de los aranceles a lo largo de distintas geografías: "Pero podemos ver una ligera recuperación en el precio del petróleo, especialmente en la madera dura durante el trimestre, y también estabilidad en los precios del petróleo".
En la cita, la compañía también respondió consultas respecto a la electromovilidad, indicando que esta es una tendencia a largo plazo. Sin embargo, advirtió, es transformadora para el negocio y totalmente estructural. "Por lo tanto, hemos decidido prepararnos con suficiente antelación para afrontarla. Seguimos creyendo que los mercados de Latinoamérica continuarán creciendo prácticamente en línea con el PIB durante aproximadamente diez años", dijo.
Representantes de la empresa agregaron que, aunque aún quedan 10 años por delante, han decidido tomar medidas de inmediato para prepararse para este escenario, siendo una de ellas posicionarse como líderes en electromovilidad. Y recalcaron: "El objetivo principal es ampliar nuestras opciones para prepararnos para el futuro de la electromovilidad y la transición energética en general. Lo positivo de esta estrategia es precisamente que podemos regular el ritmo de la transición según cómo percibimos que evolucione el mercado".
En tanto, sobre la venta de Sonacol, se indicó que no hay mucho que informar al respecto.
El próximo 19 de noviembre la compañía realizará su Investor Day.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sernac cita a declarar a empresa Armas por incumplimientos en entrega de viviendas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta
Los clientes de la empresa inmobiliaria denuncian haber pagado altas sumas por inmuebles que nunca fueron entregados, incumplimientos en los plazos acordados para la devolución de estos dineros y falta de información.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete