Huelga de pilotos de Latam afectó a más de 37 mil pasajeros y solo 36 personas reclamaron al Sernac

Tras más de una semana de paralización, este miércoles 19 de noviembre llegó a su fin la primera huelga efectiva de pilotos que afectó a Latam Airlines desde 1997.

La suspensión de actividades afectó a más de 37 mil personas, con la reprogramación de varios centenares de vuelos.

Pese al acuerdo con el sindicato, la aerolínea explicó que las cancelaciones informadas hasta el 24 de noviembre se mantendrían vigentes y que solamente a partir del día 25 la operación volverá a la normalidad.

No obstante, hasta el miércoles se recabaron 36 reclamos ante el Sernac en contra de la aerolínea de bandera nacional producto de la movilización; cifra que a juicio de conocedores del sector es positiva dada la magnitud de la huelga.

El contrato colectivo que se suscribió tendrá una extensión de tres años, hasta 2028.