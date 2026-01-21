Los nuevos presidentes de las empresas del Grupo Luksic que asumen tras el rebaraje directivo
Óscar Hasbún entrará a tres directorios, Juan Carlos Jobet dirigirá una firma, y Jean-Paul Luksic y Pablo Granifo toman nuevas responsabilidades. Además, Hernán Büchi deja Quiñenco tras 35 años.
Francisco Pérez Mackenna, quien asumirá como canciller en el próximo gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, no solo era el CEO de Quiñenco, si no que además ocupaba posiciones relevantes en todas las mesas directivas de sus filiales. Era presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), CCU, Enex, Invexans (sociedad que invierte en la francesa Nexans) y LQ Inversiones Financieras, la matriz del Banco de Chile, en el cual también se desempeñaba como vicepresidente.
En la mañana de este miércoles, las firmas del Grupo Luksic realizaron sesiones de directorio para llenar los vacíos dejados por Pérez Mackenna, con las modificaciones que se comunicarían horas más tarde y que sellaron un recambio generacional en el principal conglomerado empresarial del país.
1. Quiñenco: sale Büchi tras 35 años y entra Hasbún
Más allá de los cupos que dejó vacantes el futuro canciller, junto a él, también sorprendió la salida de Quiñenco de el exministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, que también abandonará el directorio tras 35 años en él. Büchi, de todas formas, continuará como asesor del directorio, aclararon desde Quiñenco.
En su reemplazo, entrará a la mesa Óscar Hasbún, quien hasta ahora se desempeñaba como CEO de Vapores. Hasbún, quien fuera vicepresidente de la Sofofa entre 2021 y 2025, hace tiempo venía convirtiéndose en otro de los hombres fuertes del holding. Es presidente de SM SAAM y director de Hapag-Lloyd, Nexans, CCU e Invexans.
Ahora, su subida a la matriz implicará que deje la gerencia general de CSAV, para también quedarse como presidente en esa empresa. Y subirá a otro directorio más.
2. Banco de Chile: Jean-Paul Luksic asume como vicepresidente
Desde el 1 de febrero, Hasbún también tendrá un asiento en el directorio del Banco de Chile, ocupando el espacio que dejó Pérez Mackenna, que además tenía la vicepresidencia de esta firma.
Ese rol, desde ahora, será ocupado por Jean-Paul Luksic Fontbona que, cabe recordar, también se mantiene como presidente de Antofagasta Minerals.
En tanto, en LQ Inversiones Financieras, la matriz del banco, será Pablo Granifo quien reemplace a Pérez en la presidencia del directorio, mientras el espacio vacante será ocupado por el gerente general de CCU, Patricio Jottar.
3. CCU: Granifo presidente y Valdés como director
Granifo no solo será el nuevo presidente de LQ, sino que también se convertirá en el timonel de la embotelladora CCU, una de las firmas históricas del grupo.
En ese directorio también se hará presente el nuevo CEO de Quiñenco, Macario Valdés.
En tanto, en una de las filiales del grupo, Viña San Pedro Tarapacá, el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, también pasará a ocupar un asiento.
4. Vapores: salida de Hasbún deja un nuevo gerente general
La salida de Hasbún implicó el nombramiento de un nuevo gerente general, que también se informó de inmediato. Se trata del hasta ahora gerente de Administración y Finanzas, Roberto Larraín, quien ahora tomará el mando del equipo ejecutivo.
Larraín es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con Magíster en Administración con mención Finanzas en la misma universidad. Previo a su cargo actual, fue gerente de CFO de SM SAAM entre 2007 y 2018, cargo desde el que lideró su spin-off de CSAV y su reestructuración antes de la salida a Bolsa.
5. SAAM: se define el reemplazo de Macario Valdés
Lo mismo ocurre en la firma logística SAAM. Con Macario Valdés como nuevo líder del holding, la gerencia general ya tiene un nuevo dueño. Se trata del hasta ahora gerente de SAAM Towage (remolque marítimo), Hernán Gómez.
Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago. Antes de asumir como líder de la división de remolcadoras portuarias, fue gerente de Desarrollo y CFO de la compañía. Además, previo a ello, se desempeñó como subgerente de Desarrollo de Quiñenco, al igual que Valdés.
6. Enex: Jobet será timonel de una empresa del grupo
Finalmente, los cambios también llegaron a Enex, la firma de distribución de combustibles y lubricantes que opera la marca Shell.
En 2024, el exministro de Minería y Energía Juan Carlos Jobet, había sorprendido al llegar al directorio de Quiñenco. Ahora, con la salida de Pérez Mackenna, no solo pasará a la mesa de Enex, sino que, además, se alzará como presidente de la compañía.
Los demás cargos
Con todo, el grupo aclaró que en las restantes sociedades que no transan valores en forma pública en Chile, los reemplazos de Pérez Mackenna serán definidos en la próxima sesión ordinaria de los respectivos directorios. “En tanto, las renuncias relativas a las sociedades constituidas en el extranjero serán tramitadas en cada caso conforme a la legislación local y al gobierno corporativo de cada compañía”, dijo.
El futuro canciller se despidió en el comunicado. “Unidos, logramos construir un equipo de gran capital humano y enorme integridad, que ha aportado a la generación de empleo y al crecimiento sostenible del país, con las personas siempre en el centro. Es un orgullo haber sido parte de esta historia”, dijo.
