Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
El empresario aseguró que el hasta ahora gerente general de Quiñenco ha demostrado liderazgo, talento y lo "extraordinaria persona que es" frente a la firma. "Ahora le corresponderá poner toda su capacidad al servicio de Chile".
Una vez conocido oficialmente el gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, el empresario Andrónico Luksic dedicó un mensaje público a Francisco Pérez Mackenna, histórico ejecutivo del grupo Quiñenco y hasta ahora su gerente general, luego de que se confirmara que asumirá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Chile.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Luksic calificó como una “lamentable pérdida” para Quiñenco la partida del ingeniero, destacando al mismo tiempo que se trata de una “gran ganancia para Chile”, al sumar a un profesional de amplia trayectoria al gabinete.
En su mensaje, Luksic subrayó los 35 años de carrera de Pérez Mackenna al interior de Quiñenco, período en el que -según expresó- "demostró todo su liderazgo, talento y, sobre todo, la extraordinaria persona que es”. En esa línea, señaló que "ahora le corresponderá poner toda su capacidad al servicio de Chile”, en un nuevo rol de alta exposición y responsabilidad.
“Mucho éxito a él y a las nuevas autoridades, por el bien del país”, concluyó el empresario en su publicación, que rápidamente generó múltiples reacciones de apoyo en redes sociales.
Francisco Pérez Mackenna fue una de las figuras clave en la consolidación y expansión de Quiñenco durante las últimas décadas, participando en la conducción estratégica del holding con presencia en sectores como minería, bebidas, energía, transporte y servicios financieros. Su nombramiento como canciller marca el cierre de una etapa relevante en el mundo empresarial y el inicio de un nuevo desafío en la esfera pública.
