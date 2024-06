Minagri asegura que más de 1.000 agricultores han sido afectados por el temporal en la Región de Biobío

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una serie de estragos están provocando las intensas precipitaciones que se han hecho sentir en la zona centro-sur del país en las últimas horas, lo que incluso llevó al Gobierno a decretar Zona de Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, que se sumaron a Biobío.

Y con los diversos ministros desplegados en las ciudades de la nación, ya comenzaron a salir los primeros catastros relacionados a este frente climático. De acuerdo a lo señalado por el titular de la cartera de Agricultura, Esteban Valenzuela, más de 1.000 agricultores -entre INDAP y no INDAP- fueron afectados por los temporales en la Región de Biobío.

En detalle, el secretario de estado recalcó que la comuna de Arauco fue la más afectada, con 300 damnificados por el temporal. Luego le sigue Los Ángeles, con más de 100 afectados en la comuna, la cual es “muy importante para la agricultura”.

“Lamentablemente, todas estas zonas donde tenemos muchos productores de hortalizas, ganaderos, entre otras actividades, han vuelto a ser afectadas”, señaló Valenzuela en conversación con Radio Infinita, haciendo referencia a los incendios de 2023.

Ante este escenario, el ministro de Agricultura declaró que esperan actuar rápidamente en las zonas afectadas por el temporal, y destacó que esperan comenzar con las ayudas tempranas para los afectados durante la próxima semana.

“Quiero volver a insistir que tienen que trasladar a las abuelas y abuelos a los pueblos, que no se queden en localidades aisladas solos. Que no existan animales cerca de los bordes de río ni agricultura. Ya no aprobamos programas que estén en los lechos de los ríos, hemos sido bien estrictos en eso. El estado tiene que ayudar en la corresponsabilidad, no ser parte en el problema”, enfatizó el ministro.

Posibles daños

Respecto a los daños que pueden generar las intensas lluvias en la agricultura, el titular de cartera declaró que lo más grave es la pérdida de suelo productivo.

“El 95% de los alimentos del mundo se producen en el suelo. Hay hidroponía, que es agua que se fertiliza y que tiene un sistema para producir sin tierra, pero el 95% es tierra. Cuando se pierde la tierra, eso demora más en recuperarse y, por tanto, hay una afectación directa a la agricultura”, recalcó el ministro.

En segundo lugar, Valenzuela señaló que otro aspecto importante que se puede ver afectado por las intensas lluvias son los canales, la zona de distribución.

Sin embargo, el alto mando del Minagri recalcó que el país fue un caso ejemplar, debido a que tanto la Asociación de Canalistas, como la Comisión Nacional de Riego, repuso el 100% del riego entre el Aconcagua y el Biobío, calificándolo como un "trabajo notable".

Finalmente, Valenzuela recalcó que cuando hay mucha lluvia, se puede ver afectada la producción en los invernaderos con hortalizas.

“La lluvia con viento puede dañar invernaderos, que son inversiones que van de $5 a $15 millones en un invernadero estándar, y estamos monitoreando eso con mucha preocupación, porque hay en varias partes pronosticadas ráfagas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora”, concluyó el ministro Esteban Valenzuela.