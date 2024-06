Ministro Montes y dichos de presidente de CMPC: "Su afirmación no es muy responsable en un momento en que se está tratando de reactivar la economía”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Otro ministro salió a responder a las declaraciones del presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, quien en un seminario en la región del Biobío abordó las dificultades para realizar megaproyectos en el país debido a la denominada permisología. Si el jueves la respuesta oficialista salió desde Hacienda, durante esta jornada la voz la alzó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien salió a respaldar las palabras del titular de Hacienda, Mario Marcel.

“Cuando una empresa, como la papelera, que ha tenido la historia que ha tenido en este país, cuando además surge el Caso Colusión, dice que no puede invertir en Chile, ese ejecutivo no asume su propia realidad. Y busca influir en el resto de la opinión pública con una afirmación que no es muy responsable en un momento en que se está tratando de reactivar la economía”, aseguró en CNN radio el ministro Montes quien agregó “yo le encuentro la razón al ministro Marcel”.

El titular del Minvu puso como ejemplo de relación público/privada a la Cámara Chilena de la Construcción, con quien aseguró tener “un entendimiento permanente. Yo voy a regiones y me reúno con ellos en cada región para ver cuáles son los problemas específicos, tenemos mesas de trabajo. Siempre puede haber diferencias en algunos temas, pero dentro de una línea que el objetivo del país es el Plan de Emergencia Habitacional”.

El ministro Montes aprovechó de reiterar el llamado a la banca a sumarse a los esfuerzos por dinamizar el sector vivienda, en especial, luego que este jueves se presentaran las modificaciones al Fondo de Garantías Estatales (FOGAES), tanto para adquirir una solución habitacional, como para la construcción.

“El Estado ha creado, al menos, tres mecanismos para facilitar los créditos, que le den garantías a los bancos y, a su vez, que asegure que las empresas puedan iniciar obras. La verdad, es que vemos una banca muy pasiva respecto a esto, como que no fuera problema de la banca el hecho de estimular la actividad económica, porque lo que ocurre con la construcción, que compra el insumo en todos los sectores económicos, genera mucho empleo y lo que lo que quisiéramos, entonces, es que se pusiera una actitud más de colaborar, de aportar y ayudar a que esto saliera adelante, porque hay un stock de vivienda que no se ha logrado vender”, recalcó el secretario de Estado