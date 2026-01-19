Nuevos dueños de Espacio Riesco definen plan para remodelar el recinto y no descartan ampliación

La francesa GL events, también dueña del exCasaPiedra, ya cuenta con cuatro filiales en el país y ha invertido US$ 87 millones desde su llegada a Chile en 2015.

Tras comprar el 10 de enero del año pasado el centro de eventos Espacio Riesco a los hermanos Torres Riesco, GL events Chile -la operación local de la multinacional francesa GL events que está en 28 destinos y tiene más de 80 recintos administrados en los cinco continentes- se refiere por primera vez a la adquisición y sus planes en el país, donde aterrizó en 2015.

La multinacional, en 2024, registró un volumen de negocio de más de 1.600 millones de euros. “2025 fue un año histórico. Probablemente el mejor de nuestra historia, con US$ 75 millones de ingresos aquí en Chile. Eso en el consolidado de las cuatro empresas que hoy son parte del grupo”, dijo a DF el CEO de GL events Chile, Francisco Sotomayor.

GL events Chile está compuesta por cuatro filiales: FISA (organizador de ferias y eventos), Metropolitan Santiago (exCasaPiedra, el centro de eventos ubicado en Vitacura), Espacio Riesco y Tarpulin (campamentos y edificios modulares). Desde que aterrizaron en suelo nacional han invertido US$ 87 millones.

Sobre la adquisición de Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, el CEO indicó que la operación se concretó después de nueve años de conversaciones. Tras sellar el hito, meses después fueron llegando los nuevos miembros del equipo, encabezado por Claudio Leyton, exHotel Manager del Hotel Mandarin Oriental Santiago, quien asumió como nuevo gerente general.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Con esa compra “venimos a completar ese portafolio de eventos también más grandes, feriales”, dijo Sotomayor.

Espacio Riesco cuenta con una superficie total cercana a los 160 mil m², de los cuales más de 27 mil m² corresponden a espacios construidos y climatizados, los que incluyen pabellones, salones y áreas interiores, además de una explanada exterior de aproximadamente 88 mil m², patios y terrazas diseñados para eventos de gran escala.

Si bien es una operación nueva, ya están iniciando un trabajo de remodelación en Espacio Riesco. Sotomayor adelanta que se ha definido un plan de inversión estructurado en tres pilares: modernización de instalaciones, incorporación de tecnología y fortalecimiento de los estándares de servicio, con el objetivo de elevar a Espacio Riesco a un estándar de clase mundial.

Junto con la modernización de la infraestructura, ya se ha realizado una inversión en equipamiento de última generación en sistemas modulares y arquitectura temporal: “Esto nos permitirá ofrecer nuevas alternativas a nuestros clientes y, al mismo tiempo, optimizar la operación de eventos de gran envergadura (...) durante enero ya se comenzó con la remodelación del piso de mármol de las terrazas y se están haciendo las inversiones para mejorar la sustentabilidad del recinto, y su eficiencia energética”.

Todos estos trabajos implican una inversión que va entre los US$ 5 millones y US$ 7 millones entre los próximos cuatro a seis años. Pero también, Sotomayor no descartó una posible ampliación de Espacio Riesco: “Es algo que tenemos en mente producto de que grandes eventos muchas veces demandan ese crecimiento como lo son Food Service, Edifica y Expomin, que verían muy bien una eventual ampliación del espacio”.

También, habló de “nuevas ambiciones” que se han abierto en la posibilidad de “captar grandes eventos internacionales”.

Tras lograr la concesión de Metropolitan Santiago, Sotomayor reconoció que el primer año fue difícil al tener que hacer equipos desde cero, pero ahora “estamos bastante consolidados” y ya están trabajando en el plan de inversiones comprometido que asciende a UF 168 mil (unos US$ 7,5 millones) en el lapso del contrato, que es por 40 años.

- ¿Cómo están viendo los recientes movimientos de otros actores? Por ejemplo, del Movistar Arena.

- Creo que hay varios factores. Se respira un buen ánimo (...) lo que hemos visto y constatado en todos los mercados en los cuales llegan actores y players internacionales es que eso siempre llama la atención de los otros. Han entrado nuevos actores al mercado nacional, que son actores también de tremendo calibre internacional y eso al final le hace bien al sector, porque lo empuja, lo hace crecer.

En la medida en que el sector siga creciendo, hay un trabajo por muchas décadas para todos. Y creo que la llegada de estos actores internacionales le hace bien a cualquier destino. Es más, creo que hay muchos destinos y capitales internacionales que quisieran tener la suerte también de contar con estos actores.

- ¿Están considerando nuevas adquisiciones?

- En el corto plazo, estamos 200% abocados a la integración de Espacio Riesco y a la consolidación de esa operación en conjunto con Metropolitan, porque hay un complemento súper rico que aprovechar y nutrir. Al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de París, hay ciertas cosas que no podemos decir, pero creo que el ADN de este grupo siempre va a ser de ver oportunidades de crecimiento, de expansión.

- De cara al próximo Gobierno, ¿ven alguna traba o regulación que podría ayudarles a seguir creciendo?

- Más que traba, vemos como una oportunidad que Chile podría ganar mucho en competitividad con ciertos incentivos tributarios que algunas capitales del mundo tienen respecto a otras. Entiendo que Fedetur está impulsando eso a través de propuestas de reforma a la nueva Ley del Turismo.