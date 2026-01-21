Click acá para ir directamente al contenido

Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital
Inicio Empresas Industria
Industria

Otra empresa china abre conflicto con Metro de Santiago y va a Contraloría para impugnar una licitación de la Línea 9

China Harbour Engineering Company(CHEC) sostuvo que en la adjudicación de un proyecto a Ferrovial "existe un riesgo evidente de inejecución o incumplimiento del contrato al haberse adjudicado esta licitación a una oferta ostensiblemente temeraria".

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 16:48 hrs.

Metro China proyecto Licitaciones Construcción Blanca Dulanto
<p>Otra empresa china abre conflicto con Metro de Santiago y va a Contraloría para impugnar una licitación de la Línea 9</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo
2
Empresas

Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
3
Economía y Política

Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos
4
Empresas

Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
5
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
6
Economía y Política

Congreso despacha a ley el reajuste del sector público y la oposición festeja freno a polémica “ley de amarre”
7
Empresas

Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco
8
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete