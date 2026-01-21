Otra empresa china abre conflicto con Metro de Santiago y va a Contraloría para impugnar una licitación de la Línea 9

China Harbour Engineering Company(CHEC) sostuvo que en la adjudicación de un proyecto a Ferrovial "existe un riesgo evidente de inejecución o incumplimiento del contrato al haberse adjudicado esta licitación a una oferta ostensiblemente temeraria".

Han sido semanas difíciles para Metro de Santiago luego de que el pasado 13 de enero, la empresa estatal anunciara el término anticipado del contrato con la empresa TMB y Túnel que estaba encargada de la construcción del tramo 1 de la próxima Línea 7.

Así, tras constatar “incumplimientos graves y reiterados” a las obligaciones contractuales de la empresa contratista, incluyendo una falla relevante que tuvo detenida la máquina tuneladora, el tren metropolitano le adjudicó las obras a otros dos contratistas: Ossa y Ferrovial, quienes iniciarán las obras el 2 de febrero.

En paralelo, ese mismo 13 de febrero, Metro le adjudicó a una de esas empresas, Ferrovial, la construcción de "Obras Civiles Taller y Cocheras" de otra línea en construcción, la 9, proceso que se puso en entredicho por uno de sus concursantes.

Solicitud de invalidación

China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) es una gigante china de la infraestructura a nivel global, cuyo giro comercial está ligado al desarrollo de proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos y líneas subterráneas de metro.

Dado su interés, la china presentó su oferta en la licitación, no obstante, CHEC quedó como la segunda oferta más atractiva, por detrás de Ferrovial, grupo español también líder en la construcción y gestión de infraestructuras y servicios.

A juicio de la asiática, Metro adjudicó mal la licitación, dado que la oferta de la española fue por un precio demasiado bajo, incluso menor a lo aceptado por las bases de la licitación, por lo que le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la invalidación de la adjudicación, en un escrito al que tuvo acceso DF.

“Vengo en solicitar la invalidación de la adjudicación efectuada por la 'Empresa de Transporte de Pasajeros Metro de Santiago S.A.' en relación a la licitación pública para la 'Construcción de Obras Civiles Taller y Cocheras Línea 9 del Metro de Santiago' , la cual fue indebidamente adjudicada a Ferrovial S.A. la semana de enero de 2026 recién pasada, en circunstancias que dicha empresa presentó una oferta ostensiblemente temeraria y contraria a parámetros de mercado, debiendo retrotraerse el proceso licitatorio al estado que permita a Metro S.A. realizar una nueva adjudicación", sostuvo CHEC en su presentación a la Contraloría, patrocinada por el abogado Felipe Hübner.

Oferta "temeraria"

Según lo establecido en las bases de la licitación, “Metro, por razones fundadas que calificará a su arbitrio, podrá rechazar o descalificar aquellas Ofertas Económicas que presenten un valor inferior al 90% del Promedio Referencial Ofertas".

El promedio referencial de las seis ofertas presentadas por dicho contrato fue de más de UF 1.939.219, siendo su 90% equivalente a unos UF 1.745.297. Sin embargo, según constató la china, la oferta de Ferrovial fue 19,51% menor.

“Queda en evidencia que la Oferta Económica de la empresa Ferrovial S.A. no solo es la única con un valor inferior a ese promedio, al ser de UF 1.404.728,030, sino que se trata de una cantidad enormemente más baja, de UF 340.568,775 inferior al umbral mínimo requerido para no ser temeraria. Es decir, se trata de una oferta por debajo en un 20% de lo que ya sería una oferta temeraria”, indicó CHEC a Contraloría y concluyó que “en conformidad a las bases, tendría que haber sido rechazada o descalificada por ser ostensiblemente temeraria y contraria a los parámetros de mercado, lo cual pone en serio riesgo la finalidad pública que persigue la licitación y el resguardo del buen uso de recursos públicos, especialmente considerando que Metro S.A. es una empresa del Estado, cuyos accionistas son el Fisco de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción”.

Dicho esto, la asiática manifestó que la oferta de Ferrovial “evidencia y deja de manifiesto la falta de seriedad del monto ofertado por esta empresa” y agregó que “existe un riesgo evidente de inejecución o incumplimiento del contrato al haberse adjudicado esta licitación a una oferta ostensiblemente temeraria, lo cual podría implicar tener que relicitar las obras a un nuevo contratista, con el evidente impacto en los plazos de ejecución".

Consultado Metro por el tema, sostuvo que “a la fecha, Metro no ha recibido ningún requerimiento de parte de Contraloría respecto a este proceso de contratación. De cualquier manera, el caso mencionado corresponde a un proceso de licitación pública muy competitivo, el que se realizó con estricto apego a las bases estipuladas y dando cumplimiento a todas las normas establecidas, tal como ocurre con todos los procesos de compra de nuestra empresa".