SAAM Towage fortalece su flota con la construcción de cinco nuevos remolcadores de última generación
Las nuevas embarcaciones, que construirá el astillero turco Sanmar, son parte del plan de inversiones a 2030 de la compañía.
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SAAM Towage, líder en América en operaciones de apoyo marítimo, suscribió un acuerdo con el astillero turco Sanmar Shipyards para la adquisición de cinco nuevos remolcadores, que se incorporarán progresivamente a su red como parte de su plan de inversión y renovación de flota.
El gerente general de SAAM, Hernán Gómez, destacó: "Este acuerdo forma parte de una hoja de ruta de largo plazo para seguir fortaleciendo nuestra flota y acompañar el crecimiento de nuestros clientes en los distintos mercados donde operamos. Cada nuevo remolcador responde a una necesidad operacional concreta y entregarán un servicio seguro, confiable y de alta calidad".
Este nuevo paso da continuidad a una relación de larga data de SAAM y el astillero Sanmar, el cual ya ha construido 13 remolcadores para la compañía.
Las unidades, diseñadas por Robert Allan, se caracterizarán por sus altos niveles de potencia, seguridad y maniobrabilidad. Contarán con capacidad Firefighting 1, propulsión azimutal Kongsberg y motores CAT, además de un bollard pull de entre 70 y 80 toneladas, que los hacen especialmente aptos para operaciones portuarias exigentes.
Los remolcadores se sumarán a la flota de SAAM Towage en distintos países de la región, incluyendo México, Colombia y Chile.
Con esta incorporación, parte de la estrategia de crecimiento de la compañía hacia 2030, SAAM consolida su posición como uno de los principales operadores de remolcadores a nivel regional y proyecta su crecimiento a nivel global, con una flota moderna y preparada para responder a las mayores exigencias de la industria marítima y portuaria.
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