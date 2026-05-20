SAAM Towage fortalece su flota con la construcción de cinco nuevos remolcadores de última generación

Las nuevas embarcaciones, que construirá el astillero turco Sanmar, son parte del plan de inversiones a 2030 de la compañía.

SAAM Towage, líder en América en operaciones de apoyo marítimo, suscribió un acuerdo con el astillero turco Sanmar Shipyards para la adquisición de cinco nuevos remolcadores, que se incorporarán progresivamente a su red como parte de su plan de inversión y renovación de flota.

El gerente general de SAAM, Hernán Gómez, destacó: "Este acuerdo forma parte de una hoja de ruta de largo plazo para seguir fortaleciendo nuestra flota y acompañar el crecimiento de nuestros clientes en los distintos mercados donde operamos. Cada nuevo remolcador responde a una necesidad operacional concreta y entregarán un servicio seguro, confiable y de alta calidad".

Este nuevo paso da continuidad a una relación de larga data de SAAM y el astillero Sanmar, el cual ya ha construido 13 remolcadores para la compañía.

Las unidades, diseñadas por Robert Allan, se caracterizarán por sus altos niveles de potencia, seguridad y maniobrabilidad. Contarán con capacidad Firefighting 1, propulsión azimutal Kongsberg y motores CAT, además de un bollard pull de entre 70 y 80 toneladas, que los hacen especialmente aptos para operaciones portuarias exigentes.

Los remolcadores se sumarán a la flota de SAAM Towage en distintos países de la región, incluyendo México, Colombia y Chile.

Con esta incorporación, parte de la estrategia de crecimiento de la compañía hacia 2030, SAAM consolida su posición como uno de los principales operadores de remolcadores a nivel regional y proyecta su crecimiento a nivel global, con una flota moderna y preparada para responder a las mayores exigencias de la industria marítima y portuaria.