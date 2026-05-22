Telecanal va a la Suprema contra el CNTV por caducidad de concesión y acusa “censura” por emitir noticias de canal ruso RT

A la estación se le cesó la licencia por incumplir la cobertura digital, según la resolución del Consejo Nacional de Televisión.

Canal Dos, comercialmente conocido como Telecanal, recurrió a la Corte Suprema para dejar sin efecto la caducidad de la concesión que decretó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por incumplir la cobertura digital al no tener activa su señal secundaria.

En un escrito, el canal señaló que la decisión de esa instancia fue dictada “en infracción a la señalada ley, extralimitándose el referido Consejo en el ejercicio de sus competencias”.

Planteó “que jamás en la historia de nuestro país se había cancelado la concesión de un canal de cobertura nacional. Ni aún en los casos más graves de transmisión de contenido prohibido se ha empleado la máxima de las sanciones”.

“Canal Dos sí estaba transmitiendo en su señal principal y no en la secundaria cuya existencia es opcional para los concesionarios”, dijo el abogado de la compañía, José Coz, en la apelación presentada. Con todo, acusó al CNTV de fabricar “un subterfugio técnico completamente inexistente” y una “clausura expropiatoria e injustificada de uno de los canales de televisión abierta de Chile”.

El escrito también sostiene que el verdadero motivo del CNTV sería censurar el contenido de RT, canal adherido al gobierno ruso que transmitía hasta 23 horas continuas de contenido en Telecanal: “El Consejo, al explicar públicamente la decisión de caducar las concesiones, presenta ambas líneas como un único conjunto sancionatorio. Es decir, ni siquiera se ocupó de disfrazarlo; lo reconoció sin sonrojarse”.

“Quizás, lo que justificó todo lo anterior, no fue ni el ius puniendi (derecho a castigar), ni el ius corrigiendi (derecho a corregir), sino la sola intención del CNTV de asegurar que contenidos como los de RT jamás vean la luz. Y si ésa es la regla con la que ahora se le permitirá operar a nuestro regulador audiovisual, debemos prepararnos para ser testigos de censuras de triste recuerdo. Lo que está en juego no es solo el destino de mi representada. Es la línea que separa al regulador del censor, y ésa es la línea que este recurso solicita defender”.

Consultados en el CNTV sobre esta acción, remitieron al acta del consejo del 4 de mayo que determinó el fin de la concesión del canal.