Tattersall Leasing invertirá unos $ 145 mil millones en 2026 con foco en engrosar su flota de autos

Luego de incorporar a la alemana Sixt en su negocio de rent a car, la filial más grande del grupo proyecta un crecimiento en sus ingresos de 16% para este año.

Fue el 1 de noviembre de 2025 cuando la empresa alemana de soluciones de movilidad Sixt volvió a poner sus pies en Chile tras lograr un acuerdo con el grupo Tattersall para que maneje su negocio de arriendo de autos en el país.

Con este pacto, Sixt concretó su regreso a territorio nacional luego de que Global Soluciones Financieras tomara la decisión de dejar la franquicia de lado en diciembre de 2024.

Tattersall Leasing ya operaba en este mercado con otra empresa, Europcar, pero tras más de una década y tres ciclos de contratos, terminó sus relaciones con la multinacional francesa y ahora fichó por la germana.

“En Sixt vimos otra visión, una más moderna y tecnológica, muy basada en una experiencia de cliente, lo que nos llevó a elegirlos”, sostuvo el CEO de Tattersall Leasing, Patricio Brinck, y explicó que “terminar una relación con Europcar después de 15 años fue una decisión a súper largo plazo. Fueron súper buenos partners, pero optamos por el cambio porque teníamos otras necesidades de transformación y estábamos en búsqueda de cómo adaptarnos -como compañía- a las nuevas tendencias de movilidad”.

El buque insignia

De cara a lo que viene durante 2026, Brinck sostuvo que esta línea de negocios va ser un foco importante para este año, pero no la única.

El grupo Tattersall nació de la agroindustria y del ganado, pero se diversificó y actualmente está presente en más de 14 sectores, incluído el mundo del leasing.

Tattersall Leasing se creó en 1989 y hoy más del 40% de los ingresos del grupo provienen de esta línea de negocio, siendo ésta la filial más grande. “Es el buque insignia del grupo Tattersall”, sostuvo Brinck y detalló que la compañía maneja dos negocios relacionados a los autos, su activo principal.

Uno es el negocio del leasing operativo o arriendos corporativos de largo plazo a empresas, que significa cerca del 75% de los ingresos de la compañía. El segundo rubro es el rent a car, enfocado en los arriendos temporales de autos, que representa el otro 25% de las ventas de Tattersall Leasing .

De acuerdo con su gerente general, durante 2025 la compañía tuvo ingresos del orden de los $ 180 mil millones (unos US$ 200 millones), un crecimiento de 14% interanual, mientras que en términos de utilidades, la firma registró un aumento de alrededor de 27%.

“Ambos negocios crecieron en 2025, el leasing operativo creció del orden de 15% y el rent a car alrededor de un 10%. Para el próximo año estamos viendo un crecimiento en ingresos del orden de 16% en el negocio”, afirmó Brinck, enfatizando que considera que todavía hay mucho espacio para crecer en ambas líneas de negocio.

En la actualidad, la flota total de Tattersall Leasing asciende a 18 mil unidades, pero buscarán seguir haciéndola crecer. De hecho, durante 2025 invirtieron en torno a $ 120 mil millones netamente en vehículos y esperan que, para este 2026, su inversión en este ítem sea de $ 135 mil millones (US$ 152 millones). Además, la empresa invertirá otros $ 10 mil millones (US$ 11,3 millones) más en otras aristas del negocio.

En ese sentido, si bien la compañía no se va a concentrar al 100% en el rubro de arriendos a corto plazo, Brinck sí valoró a su nuevo socio y afirmó que “es lo que nos tiene muy entusiasmados en este momento”. De hecho, destacó que el onboarding (integración) de Sixt ha sido bastante exitoso y explicó que “hasta ahora no hemos visto una baja en los arriendos, lo cual era muy esperable”.

Brinck concluyó que “el foco durante este año tiene que estar puesto en los dos negocios, creemos que hay muchas oportunidades de desarrollar esos dos negocios con mayor digitalización, mejores sistemas y potenciando la experiencia”.