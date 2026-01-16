Tecnología, minería e inmobiliario lideraron como los sectores con más M&A en Chile el año 2025

Los registros de Landmark Alantra totalizan 62 operaciones cerradas el ejercicio pasado, dos más respecto de 2024.

Por segundo año consecutivo, la tecnología se coronó como el sector con más operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones, por su sigla en inglés) en el país. Durante el año 2025 se realizaron 13 operaciones con empresas tecnológicas, una menos si se compara con 2024, año en que la transformación tecnológica de las empresas y los procesos productivos llevó a un mayor interés por este tipo de compañías por parte de los inversionistas.

A nivel general, el año pasado en Chile se realizaron 62 transacciones, dos más que las registradas en 2024, de acuerdo con los registros de Landmark Alantra.

Además de tecnología, el podio lo completan el sector minero, con 10 operaciones tras un año marcado por el alza en el precio de los commodities, como el cobre que se instala dentro en los US$ 6; e inmobiliario con ocho transacciones ante el interés de los inversionistas por este tipo de activos.

Las transacciones más destacadas

Entre las transacciones finalizadas el año pasado sobresalen la fusión de Bice y Security.

Otra de las operaciones destacadas fue la entrada de Indisa y EuroAmerica a la propiedad de Clínica Las Condes, tras adquirir el 55,75% al grupo Auguri, ligado a Cecilia Karlezi.

En 2025, además, se cerró la operación con la que Parque Arauco adquirió el centro comercial Open Plaza Kennedy por US$ 173 millones al Grupo Falabella.

La filial de la compañía belga Carmeuse, Carmel Holding, completó la adquisición del 97% de las acciones de Cementos Bío Bío, por un precio total de US$490 millones.

En el sector alimentario, Carozzi concretó la recompra de la totalidad de las acciones de la multinacional Tiger Brands en su filial Empresas Carozzi, equivalentes al 24,38% de las acciones, controlando así el 99,99% de la compañía.

A fin de año se anunció que Live Nation Entertainment, la compañía de entretenimiento en vivo líder a nivel mundial y operador global de recintos, festivales y plataformas de ticketing, adquirió una participación mayoritaria en el Movistar Arena Santiago, principal recinto de entretenimiento multipropósito de Chile.