BHP aprueba inversión de US$ 4.900 millones en proyecto de potasio en Canadá

BHP aprobó una inversión de US$ 4.900 millones para la segunda fase de su proyecto de potasio en Jansen en Saskatchewan, Canadá. Esto se suma a la aprobación de BHP de US$ 5.700 millones para la primera fase de dicha inversión realizada en agosto de 2021, y una inversión previa a la primera fase de Jansen de US$ 4.500 millones.

Mike Henry, CEO de BHP, afirmó que "se trata de un hito importante que destaca nuestra confianza en el potasio y marca la siguiente fase del crecimiento de la empresa en Canadá". El ejecutivo agregó que "creemos que Jansen aportará valor a largo plazo tanto para los accionistas como para la comunidad local, y posicionará a BHP como uno de los líderes de la industria mundial en potasio".

La inversión de la segunda fase permite a BHP avanzar en la estrategia de aumentar su exposición a materias primas con perspectivas positivas en base a las megatendencias globales de crecimiento demográfico, urbanización, aumento de los niveles de vida y descarbonización. El potasio, que se usa en los fertilizantes, será esencial para la seguridad alimentaria y una agricultura más sostenible, resaltó el máximo ejecutivo de BHP.

Esta inversión adicional transformará a Jansen en una de las mayores minas de potasio del mundo, al duplicar la capacidad de producción hasta aproximadamente 8,5 millones de toneladas anuales.

La primera fase de Jansen se ha completado en un 32% y avanza conforme al cronograma previsto. La primera producción de la Fase 1 de Jansen está prevista para finales del año fiscal 2026. Se estima que la construcción de la segunda fase de Jansen durará aproximadamente seis años y que la primera producción tendrá lugar en el año fiscal 2029, seguida de un periodo de ramp up de tres años, señaló Mike Henry.