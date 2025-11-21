Codelco firma inédita alianza con gigante indio Adani para explorar nuevos proyectos de cobre en Antofagasta y Atacama

Ambas compañías firmaron un MoU para evaluar tres proyectos cercanos a Sierra Gorda y Diego de Almagro, en un pacto que busca asegurar suministro ante una demanda global del metal rojo que crecerá 50% al 2040.

Codelco y el gigante india Adani Enterprises avanzaron en una nueva alianza para expandir la exploración de cobre en Chile. La estatal chilena y Kutch Copper Ltd (KCL) —filial del grupo asiático— firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para evaluar tres proyectos ubicados cerca de los distritos de Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las regiones de Antofagasta y Atacama.

El acuerdo, de carácter no vinculante, considera intercambio de información técnica y legal, condiciones para que KCL realice un due diligence y bases comerciales para eventuales desarrollos conjuntos. El objetivo: generar valor para ambas compañías y fortalecer la cadena global de suministro de cobre, en un mercado que proyecta un crecimiento acelerado de la demanda.

“Este acuerdo refleja el compromiso de Codelco con las asociaciones público-privadas, que fomentan la creación de valor y ayudan a compartir los riesgos de inversión, además de aportar a nuestra producción y desarrollo futuro. Juntos, pretendemos aprovechar nuestra experiencia combinada para satisfacer la creciente demanda global de cobre de manera sostenible”, señaló el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Vinay Prakash, CEO de Recursos Naturales de Adani, afirmó que “al combinar la infraestructura de clase mundial de Adani y la experiencia inigualable de Codelco en minería de cobre, estamos creando un modelo colaborativo transfronterizo que garantizará el suministro de cobre a largo plazo para la India mientras promueve el desarrollo sostenible a nivel global”.

Ambas compañías destacaron que las proyecciones internacionales apuntan a que la demanda de cobre crecerá 50% al 2040, impulsada por la electrificación y el avance de las energías renovables. Una eventual asociación permitiría reforzar el abastecimiento de minerales críticos y apoyar el desarrollo económico tanto de Chile como de India.

Continuidad de la colaboración

Este MoU se suma al acuerdo anunciado a inicios de este año, cuando Codelco y Adani pactaron el suministro de concentrados para la nueva fundición que el conglomerado construye en Mundra, al oeste de India, con una capacidad prevista de 1 millón de toneladas anuales. En abril, Pacheco se reunió en Ahmedabad con Gautam Adani, presidente del grupo, para revisar oportunidades adicionales de cooperación.

La estrategia busca asegurar suministro a largo plazo para el rápido crecimiento económico indio, en áreas como infraestructura, electromovilidad y energía limpia.

Cabe recordar que Adani Enterprises, empresa insignia del grupo indio, impulsa negocios en infraestructura, energía, puertos, hidrógeno verde y ahora también en industrias primarias como el cobre y la petroquímica.