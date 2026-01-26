Corfo responde a BYD por desistimiento de planta de litio y le quita estatus de “productor especializado”

La corporación explicó que su decisión se fundó “en el hecho de que la empresa no dio cumplimiento al inicio de la operación del proyecto de inversión en la fecha límite fijada en las bases".

Un nuevo hito se sumó al revuelo generado por los desistimientos de BYD y Tsingshan a sus plantas de cátodos y baterías de litio comprometidas en la Región de Antofagasta, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Fue la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) quien seleccionó a BYD y a Tsingshan como productores especializados de litio, con lo cual accederían a precios preferenciales y a un suministro asegurado del carbonato producido por SQM hasta 2030. A cambio, Chile se anotaría dos iniciativas para agregar valor a la cadena del mineral, con una inversión total de US$ 523 millones entre las dos, las cuales generarían más de 1.000 empleos.

No obstante, tal como lo dio a conocer Diario Financiero, estas plantas nunca se construyeron y ambas gigantes chinas desistieron de sus respectivos proyectos debido

Así lo confirmó la Country Manager de BYD, Tamara Berríos, quien -en entrevista con este medio- sostuvo que “nosotros le hicimos saber al Gobierno cuáles eran nuestras aprensiones para poder hacer calzar algunas de las características que nosotros necesitábamos respaldar para que el negocio fuera negocio y no hubo una respuesta adecuada” y afirmaba que “todas las respuestas eran muy lentas, entonces finalmente los proyectos quedaron ahí. Ni siquiera llegaron a cancelarse, sino que como que nunca se ejecutaron”.

Ante los dichos de BYD dados a conocer este lunes, la corporación no se quedó de brazos cruzados: el organismo afirmó que “las principales razones para que el proyecto de BYD Chile no se ejecutara, fueron de carácter económico y respondieron a condiciones del mercado internacional del litio y otras variables que afectaron la viabilidad financiera de la iniciativa” y -su vez- dio a conocer que dejó sin efecto la calidad de Productor Especializado de BYD Chile.

“Corfo dejó sin efecto la calidad de Productor Especializado de BYD Chile SpA, lo que ha sido informado oficialmente a la compañía hoy lunes 26 de enero de 2026”, informó el organismo y explicó que su decisión se fundó “en el hecho de que la empresa no dio cumplimiento al inicio de la operación del proyecto de inversión en la fecha límite fijada en las bases, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Así, habiéndose superado dicha fecha sin que se haya iniciado la operación del proyecto, se configuró la causal de pérdida de la calidad de Productor Especializado prevista expresamente en las Bases y en la Resolución que le otorgó esa calidad".

Sumado a esto, Corfo explicó que la empresa le solicitó que se le concedieran condiciones fuera de lo definido en las bases de la licitación, como extender el plazo de la calidad de Productor Especializado más allá del 2030 o fijar alternativas al mecanismo de cálculo del precio preferente, no pudiendo la Corporación acceder a ellas por respeto a los principios de legalidad y de igualdad ante la ley.

En ese sentido, la coporación concluyó que esto no se llevo a cabo "por cuanto no es posible cambiar las condiciones con que seleccionó un proyecto conforme a bases, requisitos y criterios previamente definidos, ya que otros interesados podrían haber presentado proyectos si esas nuevas condiciones hubieran estado disponibles desde el inicio".