Corfo responde a BYD por desistimiento de planta de litio y le quita estatus de “productor especializado”

La corporación explicó que su decisión se fundó “en el hecho de que la empresa no dio cumplimiento al inicio de la operación del proyecto de inversión en la fecha límite fijada en las bases".

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>La country manager de BYD en Chile, Tamara Berríos. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Fotos: Jonathan Duran y Archivo</p>

