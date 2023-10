En busca de negocios: Gobierno y Codelco firman acuerdos con Corea del Sur para promover inversiones

En una ronda de negocios posterior a la firma, estuvieron presentes también representantes de diversas empresas coreanas como Samsung Electronics; LG Electrónics; Hyundai Motors Group; POSCO; Lotte Chemical; Korea South-East Power Co. y Korea Southern Power. También, participaron organizaciones comerciales e industriales de Corea, como la Corporación de Rehabilitación de Minas y Recursos Minerales (Komir); K-EXIM BanK; la Cámara de Comercio e Industria (KCCI); Kotra; la Asociación de Hidrógeno (H2Korea); y Koshipa (Korea Offshore & Shipbuilding Association).

“La República de Corea es nuestro quinto socio comercial, donde hay una presencia muy importante de exportaciones chilenas. Creemos que estas exportaciones se pueden ampliar tanto en sectores, como también en cantidad. Estamos seguros que esta fuerte relación comercial es un muy buen punto de partida para poder desarrollar con más fuerza la inversión extranjera de ambos países”, aseguró el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau.

La autoridad agregó que “creemos a partir de la visita que tuvimos a Corea se presentan grandes oportunidades de inversión en Chile, sobre todo por la relación que tenemos dada nuestra producción de litio, por ejemplo, y la relevancia que tiene el litio para la producción de baterías en Corea”.

Estos acuerdos se firman a sólo dos semanas de la visita del Ministro Grau a Corea del Sur donde sostuvo un encuentro bilateral con el ministro de Comercio, Industria y Energía del país asiático, Moon Kyu Bang, quien esta vez visitó nuestro país para cerrar estos convenios.

Corea del Sur es el quinto socio comercial de Chile. Durante 2022 se realizó un intercambio comercial equivalente a US$ 7.993 millones, el cual estuvo compuesto por US$ 6.054 millones en exportaciones y US$ 1.938 millones en importaciones. Según el FMI, durante 2021 Corea del Sur mantuvo un stock de inversión en Chile de US$ 572 millones, participando en sectores como comercio, energía, minería e infraestructura.

MOU Corea y Codelco

Otro de los documentos firmados durante el encuentro, fue un MOU entre Codelco y Kemix, que es un organismo oficial coreano que ofrece amplios programas de crédito y garantía a la exportación para ayudar a las empresas coreanas a realizar negocios en el extranjero.

El acuerdo buscar explorar oportunidades para apoyar el financiamiento de Codelco en relación con el suministro de cobre a entidades coreanas, tales como financiamiento de proyectos de inversión, desarrollo minero y operaciones existentes, así como para facilitar los negocios en el extranjero o las actividades de compra de empresas coreanas.