Gigante minera BHP congela sus planes para adquirir a su rival Anglo American en el corto plazo

Por: Financial Times

Las intenciones de BHP por volver a ofertar para adquirir a su rival Anglo American se enfriaron. Así lo confirmaron distintas fuentes al Financial Times, debido a la subida del precio de las acciones de la anglosudafricana, que hace que un acuerdo sea demasiado caro para el grupo australiano en este momento.

En mayo de 2024, y tras rechazar la primera tratativa de BHP por adquirir Anglo en US$ 39.000 millones, la firma presidida por Stuart Chambers puso en marcha un plan de reestructuración radical, que contemplaba deshacerse de sus negocios de carbón, platino y diamantes, lo que fue bien recibidos por los inversionistas.

US$ 49 MIL MILLONES LLEGÓ A OFRECER BHP POR ANGLO EN 2024.

La mayor minera del mundo ha estado siguiendo de cerca el progreso de Anglo, pero considera que las acciones se han vuelto demasiado caras para una nueva oferta. Su valor ha subido un 40% en los últimos 12 meses, mientras que las de BHP han caído un 17% en el mismo periodo, debido al descenso de los precios del mineral de hierro y la debilidad del mercado inmobiliario chino.

"A primera vista, si BHP ofrecía lo que consideraba un valor justo, es difícil ver por qué ofrecería más ahora", dijo George Cheveley, gestor de fondos de Ninety One. El ambicioso plan de reestructuración de Anglo crearía una empresa más pequeña en términos de ingresos, pero más centrada, que obtendría el 54% de sus ingresos del cobre y el resto del mineral de hierro.

Anglo obtuvo el año pasado US$ 4.900 millones por sus activos de carbón en Australia y está a punto de cerrar un acuerdo por sus minas de níquel en Brasil, cuyo anuncio se espera para las próximas semanas.

La escisión de su negocio sudafricano de platino se espera para este año, mientras que la oferta pública inicial del negocio de diamantes De Beers podría prolongarse hasta el año que viene, según la empresa. De acuerdo con los cálculos de Ben Davis, analista de RBC, las acciones de Anglo cotizan un 3% por encima del valor de la oferta final de BHP en mayo del año pasado (US$ 49.000 millones).

Davis considera que una oferta renovada sería más probable después de que Anglo abandone su negocio de platino. "Será una empresa diferente después de esos cambios de reestructuración. Creo que hoy ya hay una prima de oferta en las acciones".

La búsqueda de cobre

Uno de los principales motivos que gatillaron la oferta inicial de BHP por Anglo fue la adquisición de los activos de cobre de la anglosudafricana, en particular su participación en la mina chilena de Collahuasi y en la mina peruana de cobre Quellaveco. De hecho, ante las proyecciones del aumento de la demanda, no es la única compañía del sector que se encuentra en búsqueda del metal rojo: Rio Tinto y Glencore también han estado en conversaciones para una posible fusión, la que, de resultar, destronaría a BHP como principal firma del sector y superaría a Codelco como mayor productor de cobre.

Dentro de sus esfuerzos para aumentar su presencia en cobre, BHP está centrada en invertir en sus activos existentes, pero se trata de una misión costosa: la empresa reveló a fines del año pasado un plan de inversión por hasta US$ 13.700 millones para sus operaciones en Chile, donde casi el 80% se lo lleva la mayor mina de cobre del mundo, Escondida, con US$ 10.800 millones en distintos proyectos, que apuntan a subir su producción de cara al aumento de la demanda provocada por la transición energética, principalmente.

Por otro lado, la australiana completó la compra, junto con Lundin Mining, de Filo del Sol, un activo de cobre argentino sin explotar, por un valor de US$ 3.000 millones. "No hay ninguna operación que sea imprescindible para BHP", declaró en diciembre el CEO de la compañía, Mike Henry. Añadió que la empresa sólo persigue acuerdos cuando se trata de la materia prima adecuada, los activos de larga duración correctos y cuando la propiedad de BHP puede desbloquear valor adicional. "Es un conjunto de pruebas bastante estricto. No hay muchas oportunidades que cumplan todos estos criterios", afirmó al FT.

Bajo el liderazgo de la nueva directora de Desarrollo Catherine Raw, que se incorporó a la empresa el pasado mes de abril, la firma reestructuró a su equipo de fusiones y adquisiciones para consolidar ciertas funciones a escala mundial, que anteriormente estaban divididas por regiones.

Según las normas de adquisición de Londres, BHP ya está autorizada a renovar su oferta por Anglo, si así lo desea, tras la expiración de un periodo de statu quo de seis meses que se cumplió a finales de noviembre.