Minera Lomas Bayas, de Glencore, registra incendio en patio de residuos, pero empresa informa que no se produjeron lesionados
La firma destacó que las brigadas trabajaban para combatir el incendio y agregó que estaba en coordinación con las autoridades "para reforzar las acciones necesarias que permitan mitigar riesgos para las personas y la operación".
Noticias destacadas
Un incendio afectó este martes las instalaciones de la mina de cobre Lomas Bayas, de Glencore en el norte del país, sin provocar lesionados, dijo la empresa.
La minera explicó que el siniestro se inició en el patio de residuos de la operación generando una columna de humo visible desde sectores aledaños.
"No se reportan personas lesionadas y los trabajadores cercanos al área afectada fueron evacuados oportunamente a lugares seguros", informó.
Lomas Bayas produjo 74.400 toneladas de cobre en 2024.
La unidad de Glencore destacó que las brigadas trabajaban para combatir el incendio y agregó que estaba en coordinación con las autoridades "para reforzar las acciones necesarias que permitan mitigar riesgos para las personas y la operación".
La empresa agregó que adelantó la salida del personal debido al incidente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
Hay estimaciones de la industria que han calculado la deuda en US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Ad portas de que termine el plazo: las expectativas de cara al ingreso de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal
Al interior de las organizaciones sociales esperan que el Gobierno presente modificaciones, y que, por ejemplo, no se establezca en la ley el aporte exacto que costeará el fondo de sala cuna.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Primeras gestiones como liquidadora: Toesca agenda reuniones con aportantes de fondos de Sartor
“En estas reuniones les informaremos con detalle las gestiones realizadas a la fecha, explicaremos la situación de cada uno de los fondos, mostraremos las carteras y activos donde se encuentran invertidos los fondos, y pondremos esta información a disposición de los aportantes”, afirmó la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete