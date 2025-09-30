Minera Lomas Bayas, de Glencore, registra incendio en patio de residuos, pero empresa informa que no se produjeron lesionados

La firma destacó que las brigadas trabajaban para combatir el incendio y agregó que estaba en coordinación con las autoridades "para reforzar las acciones necesarias que permitan mitigar riesgos para las personas y la operación".

Un incendio afectó este martes las instalaciones de la mina de cobre Lomas Bayas, de Glencore en el norte del país, sin provocar lesionados, dijo la empresa.

La minera explicó que el siniestro se inició en el patio de residuos de la operación generando una columna de humo visible desde sectores aledaños.

"No se reportan personas lesionadas y los trabajadores cercanos al área afectada fueron evacuados oportunamente a lugares seguros", informó.

Lomas Bayas produjo 74.400 toneladas de cobre en 2024.

La empresa agregó que adelantó la salida del personal debido al incidente.