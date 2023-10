Rebaja de Moody’s: hasta US$ 68 millones al año en intereses sería el costo para Codelco según expertos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una serie de consecuencias tuvo para Codelco la rebaja de la calificación crediticia realizada el miércoles por Moody’s Investors Service (Moody’s). Al mayor costo del endeudamiento -que los expertos cifran en hasta US$ 68 millones al año en pagos extras de intereses- se sumó la dimisión de quien hasta ahora era el líder de las finanzas en la cuprera estatal: Alejandro Rivera Stambuk, quien dejará la corporación a contar del 3 de noviembre próximo.

Y es que Moody’s cumplió su promesa realizada el pasado 29 de agosto, cuando comenzó el proceso de revisión de Codelco y redujo a Baa1 desde A3 las notas Euro a Mediano Plazo, los Bonos Globales, las Notas Globales y las Notas Globales Sénior de Codelco. También recortó la Evaluación Crediticia Base (BCA) de la minera estatal desde a ba2 desde baa3, asignándole además una perspectiva negativa.

¿Qué conlleva esto? El asesor de inversiones Manuel Bengolea explicó en la red social X (ex Twitter) que la tasa de interés exigida por inversionistas a deuda de Codelco subió 0,2% producto de la baja en clasificación, y con pasivos por US$ 33 mil millones, los gastos financieros aumentarían en US$ 65 millones anuales.

A su turno, el exsubsecretario de Economía, Tomás Flores, estimó que la tasa para Codelco está subiendo en 20 puntos base, “lo que aplicado a la deuda total implicaría cerca de US$ 68 millones de mayor gasto en intereses por año”.

Sin embargo, en el sector minero no hay consenso en esta cifra. “La deuda financiera neta de Codelco es de US$18.000 millones, los US$33.000 de lo que hablan son pasivos que incluye provisiones e impuestos diferidos”, explicaron. Pero lo principal es que la deuda de la firma estatal es en su mayoría a tasa fija, por lo que el efecto en el costo del endeudamiento se verá reflejado en la nueva deuda de la estatal hacia adelante.

Por otro lado, para determinar el impacto en los bonos de Codelco hay que mirar un periodo más largo, porque en alguna medida esta noticia puede que haya estado internalizada (porque ya se venía hablando hace tiempo de la rebaja) y por ello el impacto sea menor.

Lo que sí es claro es que la rebaja de Moody’s coincidió con la salida de Alejandro Rivera de la vicepresidencia de Administración y Finanzas de la estatal.

El profesional estuvo ocho años en el cargo. Desde 2015, el ejecutivo abordó diversos momentos de la compañía, tales como la crisis del precio del cobre, la gestión de la cartera de inversiones, la capitalización en el gobierno de la Presidenta Bachelet y la inédita regla de inversión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, así como la gestión del endeudamiento para sostener el intensivo plan de inversiones para el desarrollo de los proyectos estructurales.

En esta última etapa, Rivera participó en la implementación del rol de Codelco en la Estrategia Nacional del Litio, actuando directamente en las gestiones tanto en Atacama como en Maricunga, destacó la minera estatal.

Antes de llegar a Codelco, el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile ejerció como vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Antofagasta Minerals (AMSA), luego de haber ocupado en esa empresa las posiciones de vicepresidente de Finanzas y de Finanzas Corporativas desde 2004. No obstante, su ingreso al grupo de empresas AMSA ocurrió en 1997, al asumir como gerente de Administración y Finanzas de Minera Los Pelambres, labor con la que inició su extensa y fructífera carrera en la minería.