SMA multa a Albemarle con más de US$ 4 millones por infracciones en extracción de salmuera e incumplimientos en plan de alerta temprana

La sanción tiene como origen una inspección al proyecto “Planta Cloruro de Litio”, a unos 80 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama. Albemarle aseguró que no ha cometido infracciones ambientales: "Ejerceremos los recursos que correspondan y confiamos en que esta resolución será finalmente revertida”.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció el martes que sancionó a la empresa minera Albemarle Ltda, titular del proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, con una multa de 4.713 unidades tributarias anuales (UTA) -equivalente a más de US$ 4 millones- tras constatar dos incumplimientos ambientales.

El proyecto de minería no metálica, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de la localidad de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, contempla la extracción de salmuera desde un campo de pozos con el objetivo de generar sales concentradas en litio mediante un proceso de evaporación solar en pozas. También incluye la extracción de agua subterránea desde 3 pozos del borde este del mismo Salar de Atacama.

"Este procedimiento sancionatorio tiene como origen una inspección ambiental a las instalaciones del proyecto “Planta Cloruro de Litio”, el examen de la información de los reportes de seguimiento ambiental cargados por el titular en el sistema de seguimiento de la SMA; y, la revisión de los antecedentes remitidos por el titular en respuesta a los requerimientos de información despachados durante la investigación", indicó la SMA en un comunicado.

Sobre la base de esos antecedentes, la SMA formuló dos cargos en contra de la empresa en marzo de 2022.

Tras la resolución, Albermarle aseguró que "no ha cometido ninguna infracción ambiental". Y agregó que "constan pronunciamientos en el expediente del proceso de distintos servicios públicos que avalan nuestra defensa. Por ello ejerceremos los recursos que correspondan y confiamos en que esta resolución será finalmente revertida”.

Detalle de los cargos

La SMA explicó que el primer cargo imputado se sustenta en la extracción de un caudal medio anual de 452,3 L/s para el año operacional de octubre de 2019 a septiembre de 2020 por parte del titular de proyecto, excediendo el límite del caudal medio anual autorizado por la RCA N°21/2016.

En cuanto al segundo cargo, la empresa no dio cumplimiento a todas las medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero, en el mes de marzo del año 2021, lo que se manifiesta en: -No dar aviso a la SMA de su activación en el indicador BA-07. -No reducir en forma inmediata las extracciones de salmuera de su proyecto, para el periodo de febrero y marzo de 2021.