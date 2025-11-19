El repunte del litio impulsa a SQM: ganancia neta alcanza a US$ 178,4 millones en el tercer trimestre y ventas en volumen marcan récord histórico
Noticias destacadas
El productor chileno de litio SQM reportó en la noche del martes un aumento en la utilidad neta del tercer trimestre, ayudado por un mejor entorno que elevó los precios promedio del litio -del que la compañía registró el mayor volumen de ventas en su historia- por primera vez en dos años.
SQM, segundo productor mundial de litio, dijo que la ganancia neta del trimestre finalizado el 30 de septiembre fue de US$ 178,4 millones, o US$ 0,62 por acción, frente a los US$ 131,4 millones del año anterior.
Los ingresos del trimestre aumentaron un 8,9%, a US$ 1.170 millones, frente a los US$ 1.080 millones del mismo período del año anterior.
SQM señaló que los ingresos por litio y derivados aumentaron un 21,4%, a US$ 603,7 millones en el trimestre, impulsados por una demanda superior a la prevista.
"Esperamos que esta tendencia al alza continúe durante el cuarto trimestre, respaldada por una fuerte demanda de litio, no solo proveniente de vehículos eléctricos (EV), sino también de sistemas de almacenamiento de energía (ESS)", dijo el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.
