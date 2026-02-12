Tras millonario error de estimación por ingresos del litio a Corfo, ministro García plantea replicar comité de expertos del cobre
"Sería muy conveniente para proyectar más adecuadamente el precio el litio", dijo el ministro luego de que la caída en el precio del mineral provocara que Corfo solo traspasara el 47% de los US$ 737 comprometidos en la Ley de Presupuestos de 2025.
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, profundizó este jueves en lo sucedido con la fallida estimación de los ingresos que recibiría Corfo por los contratos de litio en 2025, lo que provocó que la Corporación saliera a vender activos financieros y transferir rentas por otras operaciones para compensar la brecha de US$ 387 millones.
Según dio a conocer El Mercurio, la Ley de Presupuestos del año pasado contemplaba el traspaso de US$ 737 millones desde la entidad al Fisco -en un cálculo establecido por la Dipres en base a estimaciones de la Corfo-, pero, ante el desplome en el precio del mineral blanco, Corfo solo pudo traspasar US$ 349 millones, un 47% del total estimado.
Al respecto, García -que es presidente del Consejo de la Corfo y votó a favor de la venta de activos- explicó: “Lo que pasó fue que bajó el precio del litio a nivel internacional. La Ley de Presupuestos estableció una contribución de Corfo al Estado de Chile que iba a financiar una multiplicidad de gastos, pero los ingresos del litio que se proyectaron el año anterior fueron menores y, por lo tanto, Corfo debió sumar recursos adicionales”.
Sobre las advertencias realizadas en junio por la Corporación, que apuntaban en ese entonces a un incumplimiento debido al precio del litio, el biministro dijo que “efectivamente se sabía que los precios del litio iban a ser menores, pero el gasto estaba comprometido y, como se sabe, una altísima proporción del gasto público corresponde a leyes que hay que cumplir. Por lo tanto, hubo que recurrir a ingresos adicionales de Corfo”.
En ese sentido, declaró que “esto ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile” y aclaró que Corfo “no le está prestando dinero al Fisco; el Gobierno está retirando capital que le es propio”.
El biministro defendió que cuando asumió este Gobierno, la Corfo “prácticamente no tenía capital invertido” y añadió que la Administración del Presidente Gabriel Boric ha sumado más de US$ 1.000 millones de capital a la entidad, reflejando “un comportamiento muy cuidador de la capitalización de Corfo (...), lo que le va a permitir a los futuros gobiernos seguir implementando los programas que Corfo tiene”.
Nueva institucionalidad
Consultado por DF sobre si debería crearse una institucionalidad que proyecte de mejor manera el precio del litio para futuros cálculos, García respondió: “Creo que sería muy conveniente tener una institucionalidad como se tiene para el precio del cobre, de tal manera de proyectar más adecuadamente posible el precio del litio”.
“Hay un comité de expertos que determina el precio del cobre que se incluye en la Ley de Presupuesto, igual que se hace con el litio, pero no por un comité de expertos. Avanzar en esa dirección creo que sería positivo”, sostuvo en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, tras la firma del contrato de operación de litio en el Salar de Maricunga.
También consultado sobre el tema, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, indicó que "es un tema que corresponde responder a la Corfo, que es la que hace sus estimaciones". De todas formas, agregó respecto del litio que "hay que entender que cuando uno está en el mercado de los minerales como el litio, de alta volatilidad, también el cobre, porque esto es cíclico, uno de lo que tiene que preocuparse es de los costos a los cuales se produce y el mercado determina a qué precio se vende".
