Ajustes en plantas de producción y ofertas: los fabricantes de automóviles toman medidas por aranceles mientras compradores se apresuran

Apenas unas horas después de su entrada en vigor, los aranceles del 25% del presidente Donald Trump sobre los automóviles importados ya están teniendo repercusiones en todo el mundo.

El fabricante de Jeep, Stellantis NV, tiene previsto detener temporalmente parte de su producción en Canadá y México. Ford Motor Co. comenzó a ofrecer grandes descuentos para que los clientes sigan acudiendo a las concesionarias. Volkswagen AG advirtió a los distribuidores que aplicará tasas de importación a los vehículos que envíe a EEUU, mientras que Toyota Motor Corp está recortando las horas extras en una planta en México.

Estas medidas reflejan las consecuencias inmediatas de los aranceles a los automóviles, que entraron en vigor poco después de la medianoche en Washington. Se espera que estos gravámenes, parte de una guerra comercial más amplia, alteren las cadenas de suministro y eleven los costos de la mayoría de los modelos de vehículos en miles de dólares.

Canadá respondió con planes para imponer un arancel de represalia del 25% a los vehículos fabricados en EEUU, anunció el jueves el primer ministro, Mark Carney.

La implementación se produjo poco después de que Trump anunciara que EEUU impondría un arancel del 10% a todos los países que exportan a EEUU, además de aranceles adicionales dirigidos a unas 60 naciones. Aunque los automóviles y las piezas importadas están exentos de esos llamados aranceles recíprocos, los fabricantes de automóviles ya están empezando a ver estregado por la creciente guerra comercial de Trump.

“Si bien el sector puede sentir que acaba de esquivar una bala, nos sigue preocupando que los aranceles sobre vehículos y autopartes estén aquí para quedarse y agreguen una carga de costos sustancial”, dijo el analista de Bernstein Daniel Roeska, en una nota a sus clientes. Ciertas piezas de automóvil también se verán afectadas por un gravamen a más tardar el 3 de mayo en virtud de un plan anunciado por Trump la semana pasada.

Estados Unidos también mantendrá los aranceles vigentes del 25% sobre Canadá y México, mientras que una exención para los productos que estén bajo el tratado de libre comercio entre ambos países se mantendrá indefinidamente, según informaron las autoridades.

Estos gravámenes se impusieron inicialmente para instar a los países vecinos a adoptar medidas en contra del flujo de fentanilo. Los países adoptarán el nuevo régimen arancelario si se eliminan dichos gravámenes iniciales, según las autoridades.

Compradores se apresuran

Los compradores de automóviles han apresurado a acudir a las concesionarias de EEUU para cerrar acuerdos antes de los posibles aumentos de precios derivados de los impuestos. Esto impulsó las ventas de marzo a una tasa anual de aproximadamente 17,8 millones de vehículos, la mayor desde abril de 2021, según el analista de JP Morgan Ryan Brinkman.

Pero a medida que la oferta se agota, los fabricantes de automóviles se preparan para importantes aumentos de costes potenciales y turbulencias en la cadena de suministro.

Los ejecutivos de la industria automotriz continúan presionando a la administración para limitar las consecuencias, y Ford, GM y Stellantis centran sus esfuerzos en excluir de los aranceles ciertos componentes de automóviles de bajo costo.

El jueves, coincidiendo con los nuevos aranceles, Ford dijo que estaba aplicando descuentos en casi toda su línea de productos como una forma de mantener a los compradores de automóviles en sus salas de exhibición.

El programa de descuentos de Ford “De América, para América”, que se extiende hasta el 2 de junio y ofrece una oferta de precios para empleados para todos, recuerda a la promoción de financiación al 0% “Keep America Rolling” que GM ofreció tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que impulsó las ventas de automóviles en Estados Unidos en una economía sombría.

Los ejecutivos de la industria han dicho que apoyan el objetivo de Trump de construir más vehículos en EEUU y ampliar la base de fabricación del país. Pero el traslado de las plantas de montaje de automóviles probablemente llevará años y puede que nunca se produzca para los proveedores de piezas con problemas de liquidez.

Canadá, México

Stellantis, propietaria de marcas como Ram y Chrysler, anunció que pausaría la producción en su planta de Windsor, Ontario, durante dos semanas a partir del lunes, alegando la incertidumbre en torno a los aranceles. La empresa también paralizará su planta de Jeep en Toluca, México, que fabrica el Compass de gama básica. Las medidas también afectarán a los empleados de varias plantas de motores y estampación de EEUU.

Unos 900 trabajadores de todas las plantas afectadas serán despedidos temporalmente, incluidos los de varias plantas de motores y estampación de Estados Unidos, dijo una portavoz de Stellantis.

“Con los nuevos aranceles del sector automovilístico ahora en vigor, se necesitará nuestra resistencia y disciplina colectivas para superar este difícil momento”, dijo Antonio Filosa, director de operaciones para América, en un memorando a los empleados. “Seguimos evaluando los efectos a medio y largo plazo de estos aranceles en nuestras operaciones, pero también hemos decidido tomar algunas medidas inmediatas”.

Toyota suspendió temporalmente las horas extras en su planta de Guanajuato, México, en respuesta a los aranceles, según Alejandro Rangel, presidente del sindicato SITIMM, que representa a los trabajadores de concesionarias de automóviles en el centro México. La planta fabrica la camioneta híbrida Tacoma y exporta la mayor parte de su producción a EEUU.

Mientras tanto, Honda Motor Co. está manteniendo conversaciones con los trabajadores para reducir o cancelar las horas extras durante las próximas seis semanas en su planta de ensamblaje en el mismo estado que fabrica el pequeño crossover HR-V, principalmente para exportación, dijo Rangel.

Un representante de Toyota en Norteamérica no hizo comentarios de inmediato. La unidad de Honda Norteamérica no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rangel dijo que por ahora no se esperan más reducciones en esas plantas, porque la demanda de esos vehículos supera la capacidad instalada de las fábricas.

“Esta es una noticia muy importante aquí en la región, porque alrededor de cada una de estas dos plantas automotrices, tenemos entre 30 y 40 empresas que son proveedoras directas de estas plantas”, dijo Rangel.