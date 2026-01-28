Amazon intensifica recortes laborales en plena carrera por la IA: despedirá a 16 mil empleados corporativos

Amazon.com Inc. anunció el miércoles planes para despedir a unos 16.000 empleados corporativos, intensificando los esfuerzos por reducir la burocracia en medio de una competencia creciente en inteligencia artificial.





La compañía ofrecerá a los empleados con base en Estados Unidos 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, además de indemnización y otro apoyo de transición, dijo en una entrada de blog Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas y tecnología de Amazon.



“Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo capas, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, dijo Galetti. Señaló que “no es nuestro plan” anunciar recortes amplios de personal cada pocos meses y afirmó que la empresa continuará haciendo “ajustes según corresponda”.



Los recortes elevan a 30.000 los despidos anunciados por Amazon en tres meses, tras una primera ronda en octubre.



El director ejecutivo, Andy Jassy, ha dicho reiteradamente que está decidido a reducir las capas de gestión que comenzaron a preocupar a los ejecutivos después de una contratación masiva durante la pandemia. El año pasado, advirtió a los empleados que la inteligencia artificial reducirá la plantilla a medida que Amazon automatice más de sus operaciones.



La empresa empleaba a unos 1,57 millones de personas al 30 de septiembre y la mayoría trabaja en bodegas. La plantilla corporativa suma alrededor de 350.000 empleados, lo que significa que los recortes más recientes representan alrededor del 4,6% de ese total.

Duro inicio de año

Los empleados fueron informados de los despidos a primera hora del miércoles, aunque a algunos ya se les había advertido de ellos.





La vicepresidenta sénior de Amazon, Colleen Aubrey, programó anticipadamente una reunión titulada “Project Dawn” que hacía referencia a “colegas afectados” con base en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. El correo electrónico, que decía que “cambios como estos son difíciles para todos”, se difundió rápidamente en foros internos de mensajes y en redes sociales como Reddit, donde los trabajadores debatían los recortes previstos.



Varias empresas tecnológicas han comenzado el año anunciando despidos.





Meta Platforms Inc. dijo que eliminaría más de 1.000 empleos en su división Reality Labs para redirigir recursos hacia dispositivos portátiles y funciones para teléfonos basadas en inteligencia artificial.





Pinterest Inc. afirmó el martes que planea recortar “menos del 15%” de su plantilla y reducirá espacio de oficinas, también para reorientar recursos hacia la inteligencia artificial. Autodesk Inc. señaló que eliminará unos 1.000 puestos.



ASML Holding NV —uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial como único proveedor de las máquinas avanzadas capaces de fabricar los chips GPU de Nvidia Corp.— dijo el miércoles que recortará unos 1.700 empleos. La empresa busca reducir la complejidad y ganar agilidad, incluso después de reportar pedidos récord en el cuarto trimestre.