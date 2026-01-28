Amazon intensifica recortes laborales en plena carrera por la IA: despedirá a 16 mil empleados corporativos
El último anuncio eleva a 30.000 los despidos anunciados por Amazon en tres meses, tras una primera ronda en octubre.
“Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo capas, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, dijo Galetti. Señaló que “no es nuestro plan” anunciar recortes amplios de personal cada pocos meses y afirmó que la empresa continuará haciendo “ajustes según corresponda”.
El director ejecutivo, Andy Jassy, ha dicho reiteradamente que está decidido a reducir las capas de gestión que comenzaron a preocupar a los ejecutivos después de una contratación masiva durante la pandemia. El año pasado, advirtió a los empleados que la inteligencia artificial reducirá la plantilla a medida que Amazon automatice más de sus operaciones.
Varias empresas tecnológicas han comenzado el año anunciando despidos.
ASML Holding NV —uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial como único proveedor de las máquinas avanzadas capaces de fabricar los chips GPU de Nvidia Corp.— dijo el miércoles que recortará unos 1.700 empleos. La empresa busca reducir la complejidad y ganar agilidad, incluso después de reportar pedidos récord en el cuarto trimestre.
