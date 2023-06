¿Habilidades antes que títulos universitarios? LinkedIn apuesta por las competencias como la futura moneda del mercado laboral

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A medida que el mundo laboral se transforma, LinkedIn apuesta por que la forma en que las empresas contratan y las personas encuentran trabajo también cambiará radicalmente en los próximos años y décadas.

LinkedIn, la popular red de empleo, ve un futuro en el que las empresas estarán dispuestas a mirar más allá de los requisitos de acceso establecidos desde hace tiempo, como los títulos universitarios y los puestos de trabajo anteriores, para centrarse en las habilidades demostradas de los candidatos, ya sea en el análisis de datos, el liderazgo o la narración de historias.

La empresa se anticipa a la dirección que las propias compañías han indicado que desean seguir.

Aunque más del 80% de las empresas creen que deberían contratar en función de las habilidades y no de los títulos, más de la mitad afirman que siguen contratando a titulados universitarios porque les parece menos arriesgado. Así se desprende de una encuesta realizada el verano pasado por las organizaciones sin fines de lucro American Student Assistance y Jobs for the Future.

"La contratación por competencias es la gran ballena blanca, el santo grial del mercado laboral", afirma Joseph Fuller, profesor de gestión de la Harvard Business School.

Desde que salió de la quiebra de las puntocom, LinkedIn ya ha ayudado a mover la aguja sobre lo que es un comportamiento aceptable en el mercado laboral. Ya no se considera desleal , por ejemplo, que un empleado cree un perfil que permita a los reclutadores buscar y contratar a personas talentosas que no están buscando activamente otro trabajo.

"Hace veinte años, o buscabas trabajo activamente o no lo buscabas", afirma Dan Shapero, Director de Operaciones de LinkedIn.

El sitio, que cumplió 20 años en mayo, ha acumulado más de 930 millones de miembros en todo el mundo, convirtiéndose en un lugar donde directores ejecutivos y trabajadores por igual celebran hitos, airean quejas y crean redes, alterando la forma en que algunas personas y empresas buscan empleo y candidatos a un puesto de trabajo. El año pasado, la plataforma representó aproximadamente el 6% de los casi US$ 200 mil millones de ingresos de la empresa matriz Microsoft.

¿Una máquina revisando tu CV? La apuesta de Trabajando.com para agilizar la búsqueda de trabajadores con inteligencia artificial

Contratación por competencia

En febrero, LinkedIn lanzó una función de comparación de aptitudes que permite a los usuarios ver cómo las capacidades que requiere un puesto de trabajo pueden coincidir con sus propios puntos fuertes. Los primeros indicios son positivos: Según la empresa, más del 45% de los responsables de selección de personal de LinkedIn buscan ahora candidatos utilizando datos sobre competencias. Mientras tanto, LinkedIn está incorporando inteligencia artificial a la plataforma, con el objetivo de hacer más eficiente el emparejamiento entre demandantes de empleo y empleadores.

El ideal de la contratación por competencias tiene una larga historia. Se considera una forma de ampliar las oportunidades económicas, especialmente para quienes carecen de títulos universitarios. Pero hasta ahora no ha habido grandes avances en esa dirección.

"Las competencias han sido una conversación que se ha mantenido durante años, durante décadas", dijo Aneesh Raman, vicepresidente de LinkedIn. "En esas conversaciones solían estar las mismas personas: responsables políticos, académicos, organizaciones sin fines de lucro. En esas conversaciones faltaban, casi todos, los empresarios".

Sin embargo, la escasez de empleo de los dos últimos años ha obligado a las empresas a ampliar su búsqueda. Los empresarios han entrado por fin en escena, afirma. En lo que respecta a la contratación por competencias, Raman sostiene: "Los empresarios ya no preguntan: '¿Qué es esto? Preguntan: '¿Cómo lo hago?'".

LinkedIn espera dar la respuesta, pero no será fácil.

Para empezar, una cosa es decir que tienes una habilidad concreta y otra demostrarlo. "Fuera de ciertos sectores, como la construcción y los oficios, no tenemos licencias que representen una habilidad adquirida en la que puedan confiar los empleadores", afirma Fuller, de Harvard, autor de un artículo titulado Skills-Based Hiring Is on the Rise en la Harvard Business Review del año pasado. Tampoco existe un lenguaje común ni un sistema de clasificación estándar de las competencias, lo que puede provocar desajustes entre las descripciones de las distintas competencias en las ofertas de empleo y los currículos.

Mientras que las habilidades técnicas, como la codificación, son relativamente fáciles de evaluar, las "habilidades blandas", como la comunicación o el trabajo en equipo, pueden ser especialmente difíciles de validar. Por ejemplo, dices que sabes escuchar, pero ¿realmente es así? Esa es una de las razones por las que los empresarios se han inclinado por los títulos universitarios como indicador, aunque imperfecto, de todo tipo de competencias sociales. Según Fuller, se han hecho algunos progresos mediante el uso de entrevistas estructuradas y evaluaciones psicológicas del comportamiento, pero la capacidad de las empresas en este frente sigue siendo limitada.

El comodín de LinkedIn puede ser su capacidad para aprovechar los avances de Microsoft en IA. Eso podría ayudar al sitio web a encontrar candidatos que a menudo se pasan por alto, como los que carecen de un título de cuatro años o tienen una condena penal, y emparejarlos con éxito con los empleadores, dijo Fuller. "Quizá el deus ex machina sea la IA".