Las pérdidas en las alternativas a la carne dejan a los inversores con un sabor amargo

En febrero de 2021, el excodirector ejecutivo de Whole Foods, Walter Robb, describió el cambio gradual de los consumidores de la carne hacia las alternativas de origen vegetal como una "megatendencia similar a la digitalización", potencialmente "la mayor tendencia individual en la historia de los alimentos".

Ha sido un doloroso viaje de dos años y medio para los inversores en el sector desde entonces. Un índice que rastrea a 46 compañías de alimentos a base de plantas ha reducido a la mitad su valor desde que alcanzó su punto máximo semanas después del audaz pronóstico de Robb, afectado por ventas mediocres y el aumento de las tasas de interés.

Las acciones de Beyond Meat, con sede en California, el símbolo del sector cuyos primeros patrocinadores incluyeron al actor Leonardo DiCaprio y la Fundación Bill & Melinda Gates, se dispararon después de la salida a bolsa en 2019. Disfrutó brevemente de una capitalización de mercado de más de US$ 14 mil millones, pero desde entonces las acciones han caído alrededor de 95%. La compañía también se ha visto afectada por demandas colectivas. Las acciones de Oatly, otra alternativa vegana, han caído 90% desde que cotizaron a principios de 2021.

A pesar del auge de las inversiones centradas en la ética y las crecientes preocupaciones sobre la huella de carbono de la industria cárnica, los consumidores no han desarrollado un gusto por las alternativas basadas en plantas, que aún representan solo 1% del mercado mundial de la carne.

Nueva alternativa

Hasta que puedan igualar la carne en sabor, textura y costo, es poco probable que los sustitutos de origen vegetal ganen una parte sustancial del mercado, dicen los analistas. En todos esos frentes, una tecnología rival -alternativas cultivadas a partir de células madre animales- puede representar una amenaza a largo plazo mayor para las compañías cárnicas tradicionales que sus pares basadas en plantas.

Entre los defensores se encuentra Arik Kaufman, director ejecutivo de Steakholder Foods, con sede en Israel, que introduce cortes de carne cultivados a partir de células madre en su "tecnología de bioimpresión" para producir bistecs y filetes de pescado.

"A medida que pase el tiempo, la singularidad de nuestras impresoras saldrá a la luz, los flexitarianos se cambiarán a nuestros productos y eventualmente produciremos carne 'real', aunque no sucederá en un día", dijo Kaufman, cuya compañía incluye patrocinadores Renaissance Technologies, una de las firmas de fondos de cobertura más exitosas del mundo.

Pero las acciones de Steakholder no han escapado a la venta masiva del sector en general, cayendo 92% en los últimos dos años. Aún así, Kaufman señaló el aparente respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al filete de mero de la compañía en una visita de abril como prueba del potencial de la tecnología.

Otros están tentativamente de acuerdo. Jeneiv Shah, gerente de cartera de Sarasin & Partners, dijo que la carne cultivada “sería la bala de plata ambientalmente”, dada la cantidad de tierra y agua que se requieren para cultivar productos cárnicos a base de plantas.

“La seguridad alimentaria es otro impulsor de esta tecnología”, dijo Shah, y agregó que no era una coincidencia que Singapur, que importó 90% de su suministro de alimentos en 2021, fuera el primer país en aprobar productos cárnicos cultivados para la venta comercial.

¿Un mercado a la baja?

Shah estimó que el mercado total de la industria de la carne alternativa podría llegar a aproximadamente US$ 300 mil millones para 2035, y la carne cultivada en laboratorio representará una participación cada vez mayor. En EEUU, las ventas de sustitutos a base de plantas cayeron 13% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, según el proveedor de datos Spins.

“No creo que Beyond Meat sea comprada por una empresa como JBS o Tyson”, dijo Shah, refiriéndose a dos de las mayores empresas empacadoras de carne tradicionales. “Solo algunos de ellos piensan de manera realista que su negocio está a punto de alterarse y los que lo hacen verán en grupos privados el cultivo de carne en su lugar”.

La industria de la carne cultivada recaudó US$ 896 millones en fondos de capital de riesgo en 2022, por debajo de los US$ 1.300 millones de 2021, una caída ligeramente menor que la disminución anual promedio de 35% en el financiamiento de riesgo global, según Barclays. La proporción de la inversión total en el espacio alternativo a la carne que se destina a productos cultivados en laboratorio aumentó durante el mismo período.

Las empresas empacadoras de carne tradicionales también han sufrido. Las acciones de Tyson Foods están cerca de su nivel más bajo y JBS ha reducido su valor a más de la mitad durante el último año. Durante las conferencias de resultados del primer trimestre, el director ejecutivo de Tyson culpó a "las adversidades en casi todos los países donde operamos", mientras que el director de JBS dijo que no podía recordar otro momento en que "la carne de res, cerdo y pollo hubieran experimentado desafíos de mercado al mismo tiempo ”.

Mientras tanto, Beyond Meat tiene más con lo que lidiar que su pérdida anual de US$ 366 millones el año pasado. A principios de mayo, sus acciones se vieron afectadas después de que anunciara que vendería hasta US$ 200 millones en acciones ordinarias en un esfuerzo por levantar financiamiento rápidamente.

También enfrenta demandas colectivas: la más reciente, presentada en nombre de inversionistas en California, acusó a la compañía de exagerar su capacidad de producción y el éxito de sus pruebas de productos con minoristas como McDonald's, Starbucks y Taco Bell.

La demanda también alega que los ejecutivos de Beyond Meat participaron en un plan para engañar al mercado vendiendo acciones a precios inflados artificialmente. El documento menciona al exdirector financiero Mark Nelson, quien vendió 440 mil de sus acciones personales por US$ 58,3 millones entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Nelson anunció en marzo de 2021 que se retiraría de la empresa, pero siguió actuando como consultor para la empresa hasta mucho después.

“La compañía cree que las afirmaciones no tienen fundamento y tiene la intención de defender enérgicamente todas las acusaciones”, dijo Beyond Meat.

Sin embargo, para un grupo de inversionistas, los problemas del sector han brindado la oportunidad de obtener ganancias. Los fondos de cobertura que apostaron contra las acciones de Beyond Meat recaudaron más de US$ 1.600 millones desde enero de 2021, según el proveedor de datos Ortex.

“Un vendedor en corto solía categorizar sus acciones en corto como fraudes, modas pasajeras y desvanecimientos; la carne de origen vegetal parece una moda pasajera”, dijo Barry Norris, director de inversiones del fondo de cobertura Argonaut Capital, quien se benefició de las apuestas contra Beyond Meat.

“Muchas empresas reinventaron la hamburguesa de frijoles, y no hay una olla de oro detrás de la fabricación de hamburguesas de frijoles”, dijo.