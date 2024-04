Musk se recupera en el podio de los multimillonarios y vuelve a ser más rico que Zuckerberg mientras la suerte se revierte

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La fortuna de Mark Zuckerberg se desplomó US$ 20 mil millones junto con una caída de las acciones de Meta Platforms Inc, lo que permitió a Elon Musk, de Tesla Inc., consolidar su estatus como el tercer multimillonario más rico del mundo.

Las acciones de Meta cayeron hasta un 16% el jueves en Nueva York después de que la compañía de redes sociales dijera que era probable que las ventas del segundo trimestre estuvieran por debajo de las estimaciones.

La caída del patrimonio neto de Zuckerberg en un día es la cuarta mayor jamás relacionada con un movimiento de acciones entre aquellos en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, con una fortuna ahora de US$ 155 mil millones. Musk, de 52 años, ganó US$ 400 millones en riqueza hasta US$ 178 mil millones mientras las acciones de Tesla continuaron su repunte posterior a las ganancias.

Los dos multimillonarios cambiaron de rango a principios de este mes, cuando Zuckerberg, de 39 años, superó a Musk por primera vez desde 2020 tras la noticia de que las entregas de vehículos de Tesla cayeron en los tres meses hasta marzo.

Las acciones de Meta, con sede en Menlo Park, California, se desplomaron el jueves a su mayor caída desde octubre de 2022 después de que la compañía aumentó las estimaciones de gasto para el año y proyectó ventas para el segundo trimestre que estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street, lo que una vez más generó dudas sobre si sus apuestas por la inteligencia artificial eventualmente dará sus frutos para los inversionistas.

La acción todavía ha subido un 22% en lo que va del año y ha estado cotizando cerca de máximos históricos durante el último mes, lo que refleja en parte el entusiasmo en torno a la IA.

Zuckerberg pide paciencia mientras la inteligencia artificial de Meta asusta a los inversionistas

Las acciones de Tesla, con sede en Austin, subieron un 12% el miércoles después de que Musk prometiera ofrecer vehículos menos costosos tan pronto como este año, aliviando las preocupaciones sobre resultados de ganancias decepcionantes y perspectivas de crecimiento disminuidas. La acción tuvo el peor desempeño en el índice S&P 500 antes del repunte, cayendo un 42% hasta el cierre del martes.

Musk obtiene su riqueza principalmente de su participación en el fabricante de vehículos eléctricos, así como de sus participaciones en Space Exploration Technologies y X, anteriormente conocida como Twitter. La fortuna de Zuckerberg está ligada en gran medida a las acciones de Meta.

La rivalidad de los dos multimillonarios se extiende más allá de su riqueza: Musk y Zuckerberg han estado involucrados en una disputa pública en curso que se intensificó cuando Meta lanzó Threads, una plataforma de redes sociales que compite con X de Musk. Los dos incluso intercambiaron críticas el año pasado sobre una posible lucha en una jaula.