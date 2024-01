Tesla informa ganancias menores a las esperadas y advierte crecimiento más lento en 2024 mientras trabaja en próximos modelos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tesla informó este miércoles ganancias para el cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas del mercado y advirtió sobre un crecimiento de las ventas “notablemente menor” en 2024, mientras trabaja en su vehículo de próxima generación.

La compañía dirigida por Elon Musk ganó US$ 0,71 por acción en el último cuarto de 2023, menos que la estimación promedio de US$ 0,73 por acción. Además, la automotriz generó US$ 25.200 millones en ingresos, por debajo de los US$ 25.900 millones previstos por Wall Street.

"En 2024, nuestra tasa de crecimiento del volumen de vehículos puede ser notablemente menor a la tasa de crecimiento alcanzada en 2023, ya que nuestros equipos trabajan en el lanzamiento de la próxima generación de vehículos en la gigafábrica de Texas", dijo la compañía en un comunicado.

Las acciones de Tesla cayeron hasta 5,9% en las operaciones posteriores al cierre de las bolsas.

Margen bruto

La firma reportó además un retroceso de su margen bruto en el cuarto trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, tras recortar los precios y ofrecer incentivos para impulsar la demanda. El índice en los tres meses hasta fines de diciembre fue de 17,6%, frente al 23,8% de igual período del ejercicio anterior, y la estimación media de los analistas de 18,3%, según datos de LSEG. En el tercer trimestre, Tesla registró un margen bruto de 17,9%.

La empresa cumplió su objetivo de entregas de 1,8 millones de unidades para 2023, pero no ofreció una meta específica para los próximos trimestres, lo cual llamó la atención de los analistas, porque es inusual en su caso. Durante mucho tiempo Tesla ha fijado su crecimiento anual promedio en 50%. Los expertos de la industria esperan que venda 2,2 millones de vehículos este año, aproximadamente 20% más que en 2023.

Hay que recordar que la automotriz estadounidense fue desplazada por su rival china BYD como el mayor fabricante de vehículos eléctricos por ventas en el cuarto trimestre.

“Tesla está señalando que los días de crecimiento interanual de 50% o incluso 30% o 40% no se repetirán en 2024”, dijo Seth Goldstein, analista de Morningstar Research, citado por Bloomberg. "Después de cierto punto, ya no se pueden reducir más los precios".

El fabricante lleva mucho tiempo diciendo que está trabajando en su vehículo de próxima generación, y un nuevo modelo le ayudaría a renovar su gama.