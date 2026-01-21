Falabella retoma apertura de tiendas y anuncia tres nuevas ubicaciones en Coyhaique, Linares y Angol
El retailer las abrirá como parte de su estrategia de crecimiento, con superficies que varían entre los 1.800 y 2.800 metros cuadrados..
A través de un comunicado de prensa, Falabella anunció la apertura de tres tiendas nuevas en comunas donde no contaban con tiendas físicas, en específico en Coyhaique, Linares y Angol, como parte de su estrategia de crecimiento.
Las nuevas tiendas estarán emplazadas en zonas céntricas de alto flujo peatonal, con superficies que varían entre los 1.800 y 2.800 metros cuadrados. En Coyhaique, la nueva tienda estará emplazada en Arturo Prat 451; en Linares, Falabella estará ubicada en Independencia 596; y en Angol la tienda estará ubicada a pasos de la plaza de armas de la comuna, en Lautaro 447.
El anuncio destaca en la industria porque, durante los últimos años, Falabella -en línea con otros retailers- había abierto una mínima cantidad de tiendas y, de hecho, sus inversiones se han enfocado en renovar los locales ya existentes y, sobre todo, en experiencia, tecnología y los canales digitales.
Según la multitienda ligada a las familias Solari y Del Río, las nuevas ubicaciones consideran la creación de aproximadamente 150 puestos de trabajo. Además el retailer afirmó que sumará nuevos establecimientos educativos al programa Haciendo Escuela, que beneficiará a más de 50 colegios del país.
El formato está enfocado principalmente en vestuario, pero también sumará el acceso al catálogo completo disponible en su página web.
