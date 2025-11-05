Ganancia de Cenco Malls crece 56% en tercer trimestre: anuncia aperturas progresivas en nuevo polo gastronómico del Cenco Costanera
La firma ligada a la familia Paulmann atribuyó los resultados a un mejor resultado operacional y al revalúo de propiedades de inversión durante el periodo.
Cencosud Shopping -la filial inmobiliaria del grupo Cencosud- reportó ganancias por $ 100.284 millones en el tercer trimestre del año, un alza de 55,9% en doce meses. La firma ligada a la familia Paulmann atribuyó los resultados a un mejor resultado operacional y al revalúo de propiedades de inversión durante el periodo.
Los ingresos consolidados de la firma alcanzaron los $ 92.335 millones en el tercer cuarto del año, un incremento de 7,5%. En su análisis de resultados, la empresa destacó que este desempeño se apalancó en la expansión de 3,4% del GLA (sigla en inglés de los metros cuadrados de un espacio destinado al arriendo), con crecimiento del alquiler fijo tras la incorporación de nuevos locatarios en Cenco Costanera, Cenco Portal La Dehesa y Cenco Florida, además del crecimiento del ingreso de oficinas por la colocación de aproximadamente 20.000 m2 en la Gran Torre Costanera.
La empresa destacó que la división “de estacionamientos sigue creciendo, debido a ajustes tarifarios y nuevas operaciones”. Además, dijo que el arriendo variable mostró una moderación, reflejando -dijo- el efecto de las intervenciones en los centros y un menor consumo en Chile.
“Nuestro pipeline de proyectos sigue avanzando a paso firme: aperturas progresivas en Cenco Costanera (nuevo polo gastronómico), Centro Médico en Cenco Florida y expansión de ubicaciones (apertura Stand-Alone en Villarrica)”, señaló el gerente general de la sociedad, Sebastián Bellocchio
Añadió que, en Perú, La Molina culminó obras de su segunda etapa y se prepara para su apertura oficial. En el caso de Colombia, destacó la inauguración del proyecto de remodelación y ampliación de Cenco Limonar, ubicado en la ciudad de Cali, habilitándose los primeros 11.000 m2.
El ejecutivo destacó, además, que durante el trimestre la compañía inició el proceso regulatorio para un proyecto habitacional multifamily en un terreno colindante a Cenco Florida, proyecto que aportará diversificación a nuestro portafolio, señaló.
