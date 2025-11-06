Mallplaza celebra doble logro financiero: ingreso al índice MSCI Global Standard y calificación “BBB” de Fitch Ratings

"Estos hitos refuerzan nuestra visibilidad frente a inversionistas globales y ratifican el posicionamiento de Mallplaza como la principal plataforma de centros urbanos de la Región Andina", señaló el CFO, Derek Tang.

Durante esta semana, además de reportar resultados históricos a septiembre, la red de centros comerciales Mallplaza alcanzó dos importantes hitos financieros.

Primero, la empresa fue incorporada al índice MSCI Emerging Markets Mid Cap -que forma parte del MSCI Global Standard Indexes-, convirtiéndose en la única compañía del sector inmobiliario en Sudamérica en ingresar a este índice. Con esto, la empresa ligada a Falabella se unió al grupo de las 12 firmas chilenas más grandes que forman parte del MSCI Global Standard Indexes, junto a las 18 emisoras que representan a la Región Andina.

“Esto amplía nuestra visibilidad ante inversionistas globales y refleja la confianza del mercado en el desempeño financiero, al tiempo que refuerza el posicionamiento dentro del universo de compañías latinoamericanas. En línea con ello, en los últimos 12 meses el volumen promedio diario transado (ADTV) de la acción aumentó más de cinco veces, alcanzando US$ 7 millones al cierre de septiembre”, recalcó Mallplaza en un comunicado.

Según estimaciones de Morgan Stanley, la incorporación de Mallplaza al índice podría generar flujos pasivos en torno a US$ 110 millones, equivalentes a cerca de 15 veces su volumen promedio diario transado. Este mayor dinamismo, explicó Mallplaza, fortalecería la liquidez del papel y respaldaría su valorización bursátil.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En paralelo, Fitch Ratings le asignó una calificación de riesgo de largo plazo “BBB” en moneda extranjera y local, con perspectiva estable.

En su informe, la clasificadora de riesgo destacó la sólida posición competitiva de Mallplaza como uno de los principales y más diversificados operadores de centros comerciales en Chile, con presencia relevante en Perú y Colombia, altas tasas de ocupación, una base de socios comerciales amplia y diversificada, un alto porcentaje de activos libres de gravámenes y niveles favorables de flexibilidad financiera.

La agencia también señaló que el perfil crediticio independiente (PCI) de la compañía corresponde a una calificación de “BBB+”.

“La incorporación de Mallplaza al índice MSCI EM Mid Cap y la calificación ‘BBB’ de Fitch Ratings reconocen una trayectoria de crecimiento sostenido, basada en resultados consistentes, disciplina financiera y una visión regional de largo plazo. Estos hitos refuerzan nuestra visibilidad frente a inversionistas globales y ratifican el posicionamiento de Mallplaza como la principal plataforma de centros urbanos de la Región Andina y un referente en América Latina”, destacó el CFO de Mallplaza, Derek Tang.

Con estos resultados, la compañía sigue avanzando en la ejecución de su plan de inversiones por US$ 570 millones al 2028, orientado a expansiones, transformaciones y nuevos formatos en Chile y Perú.