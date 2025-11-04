Utilidades de Mallplaza se disparan un 144% a septiembre gracias a la revalorización de activos y la consolidación en Perú

La compañía además incrementó el monto de su plan de inversiones a 2028, que inicialmente estaba valorizado en US$ 314,6 millones y que ahora se eleva a US$ 570 millones.

La red de centros comerciales Mallplaza, cerró -una vez más- un positivo trimestre, lo que se dejó entrever en su entrega de resultados al regulador.

A nivel consolidado, los ingresos de la firma cerraron los primeros nueve meses del año en $ 480.206 millones, es decir un alza del 35,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La empresa explicó en su análisis razonado que esta alza se debe a la consolidación de los ingresos de su división Perú, además de mayores ingresos por arriendo en Chile y Colombia debido a mayores metros arrendados, reajuste de tarifas e indexación de los contratos de arriendo a la inflación de cada país, mayores ventas y mayores ingresos parking.

En tanto, las utilidades de Mallplaza se dispararon en un 144% a los $ 573.438 millones en enero a septiembre de 2025. La razón de este incremento, señaló la empresa, se explica por “mayores otros ingresos asociados al mayor crecimiento del efecto de valuación al valor razonable de las propiedades de inversión”.

Adicionalmente, la firma dijo que este resultado incorpora el efecto positivo del crecimiento de los ingresos ordinarios, impulsados por la consolidación de la división Perú desde diciembre de 2024 y un mayor desempeño operacional en las distintas líneas de negocio.

En el plano operativo, la compañía registró más de 93 millones de visitas, un crecimiento de 25,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, un nivel de ocupación de 95,6%; y las ventas de los socios comerciales aumentaron 23%.

“Estos resultados reflejan la madurez de un modelo que hemos construido durante más de tres décadas, basado en una visión de largo plazo, innovación constante y compromiso con las comunidades. Hemos alcanzado cifras históricas que consolidan un ciclo de crecimiento sostenido, respaldado por una estrategia clara y activos de alta calidad, para seguir siendo un referente en la industria en América Latina”, resaltó el gerente general de Mallplaza, Fernando de Peña.

Plan de crecimiento

En esta entrega de resultados, Mallplaza también abordó su plan de inversiones lanzado hace algunos meses, enfocado en la expansión y transformación de activos estratégicos en Chile y Perú. En esta oportunidad, la compañía incrementó el monto de dicho plan, que inicialmente estaba valorizado en US$ 314,6 millones y que ahora se eleva a US$ 570 millones, con proyección hasta 2028.

Dentro de este período, se incorporarán 168 mil metros cuadrados (m2) adicionales, priorizando proyectos que incrementan la rentabilidad por metro cuadrado y fortalezcan la creación de valor y participación en cada mercado.

Como parte de esta estrategia, la compañía presentó oficialmente la marca Mallplaza Premium Outlets. Este formato, señaló la compañía, debuta con los proyectos Atocongo en Perú, y Biobío en Chile.

"Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio", indicó Mallplaza.

Además, la firma destacó que siguen avanzando en las transformaciones de Mallplaza La Serena y Mallplaza Norte, que representan una inversión conjunta de más de US$ 95 millones para seguir impulsando la evolución del portafolio.